Козеко: Расположение склона неудобное. Здесь попали в экстремальную ситуацию. Будем сражаться!





Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

Подготовка до приезда сюда шла более-менее ритмично. Здесь вот эти погодные условия, конечно, вносят коррективы. В прошлом году мы были здесь на соревнованиях и, видимо, попали удачно – в те дни не было ветра. Тут такая ветровая обстановка, что очень неудобно для нас. Расположение склона неудобное. Это не только мои слова, это мнение, в общем-то, всех тренеров и спортсменов: здесь попали в экстремальную ситуацию. Будем сражаться!

Сегодня пришли мы одни на тренировку. Мы, американцы и китайцы пришли на тренировку, остальные решили этот день сделать днем отдыха.

Мы держимся на уровне. Другое дело, будет ли тактический смысл заряжать самую сложную программу. Это будем решать непосредственно перед соревнованиями. Могут быть корректировки и в самих соревнованиях.