Биатлонистка Дальмайер после победы на ОИ-2018 обратилась к поклонникам

Биатлонистка Лаура Дальмайер из Германии, одержавшая победу в олимпийском спринте, прокомментировала свой результат. Спортсменка опубликовала в Instagram снимок, на котором кроме немки запечатлены обладательницы второго и третьего места – норвежка Марта Олсбю и чешка Вероника Виткова. Лаура Дальмайер:

Невероятная победа в моей жизни. Спасибо! Спасибо! Спасибо!

Фото: instagram.com/laura_dahlmeier

Для Дальмайер эта медаль стала первой на Олимпиадах. До нынешнего триумфа лучшими результатами были 11 место в эстафете и 13 место в индивидуальной гонке на Играх в Сочи. Букмекеры прогнозируют победу 24-летней немки практически во всех личных дисциплинах. За кем следить в женском биатлоне на ОИ-2018?

Фото: Franck Fife/AFP