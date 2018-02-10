Биатлонистка Дальмайер после победы на ОИ-2018 обратилась к поклонникам

Биатлонистка Лаура Дальмайер из Германии, одержавшая победу в олимпийском спринте, прокомментировала свой результат.
Спортсменка опубликовала в Instagram снимок, на котором кроме немки запечатлены обладательницы второго и третьего места – норвежка Марта Олсбю и чешка Вероника Виткова.
Лаура Дальмайер:
Невероятная победа в моей жизни. Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Фото: instagram.com/laura_dahlmeier
Для Дальмайер эта медаль стала первой на Олимпиадах. До нынешнего триумфа лучшими результатами были 11 место в эстафете и 13 место в индивидуальной гонке на Играх в Сочи.
Букмекеры прогнозируют победу 24-летней немки практически во всех личных дисциплинах.
За кем следить в женском биатлоне на ОИ-2018?
Поклонники поздравили Дальмайер и отметили, что «гордятся ей».
«Фантастическая победа в невероятно трудных погодных условиях»,
«Потрясающий результат, настоящий подарок – наблюдать за гонками с участием спортсменки»,
«Поздравляю. Движемся в правильном направлении».
Лучшей из белорусок на финише была Дарья Домрачева – она заняла девятое место.
«Настраиваюсь бороться на следующих гонках». Домрачева прокомментировала результат спринта на ОИ-2018 (читать далее).