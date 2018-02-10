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Биатлонистка Дальмайер после победы на ОИ-2018 обратилась к поклонникам

10 февраля 2018 14:26
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Биатлонистка Лаура Дальмайер из Германии, одержавшая победу в олимпийском спринте, прокомментировала свой результат.

Спортсменка опубликовала в Instagram снимок, на котором кроме немки запечатлены обладательницы второго и третьего места – норвежка Марта Олсбю и чешка Вероника Виткова.

Лаура Дальмайер:
Невероятная победа в моей жизни. Спасибо! Спасибо! Спасибо!

Биатлонистка Дальмайер после победы на ОИ-2018 обратилась к поклонникам-1

Фото: instagram.com/laura_dahlmeier

Для Дальмайер эта медаль стала первой на Олимпиадах. До нынешнего триумфа лучшими результатами были 11 место в эстафете и 13 место в индивидуальной гонке на Играх в Сочи.

Букмекеры прогнозируют победу 24-летней немки практически во всех личных дисциплинах.

За кем следить в женском биатлоне на ОИ-2018?

Биатлонистка Дальмайер после победы на ОИ-2018 обратилась к поклонникам-4

Фото: Franck Fife/AFP

Поклонники поздравили Дальмайер и отметили, что «гордятся ей».

«Фантастическая победа в невероятно трудных погодных условиях»,

«Потрясающий результат, настоящий подарок – наблюдать за гонками с участием спортсменки»,

«Поздравляю. Движемся в правильном направлении».

Лучшей из белорусок на финише была Дарья Домрачева – она заняла девятое место.

«Настраиваюсь бороться на следующих гонках». Домрачева прокомментировала результат спринта на ОИ-2018 (читать далее).

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Лаура Дальмайер

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