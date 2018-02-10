Беларусь пока без медалей. Дальмайер победила в спринте, Домрачева – 9

Биатлонистке из Германии прогнозируют медали практически в каждой индивидуальной гонке.

Победу в спринте одержала немка Лаура Дальмайер, второе место досталось Марте Олсбю из Норвегии, а третью строчку заняла Вероника Виткова из Чехии.

В Пхёнчхане состоялась первая биатлонная женская гонка. В ней приняли участие четыре белоруски.

Среди белорусок лучший результат показала Дарья Домрачева. Она финишировала на 9 позиции. За ней следуют Ирина Кривко (17 место), Надежда Скардино (36 место) и Надежда Писарева (52 место).

Напомним, что на ОИ-2014 Дарья Домрачева финишировала в спринте в первой десятке, но это не помешало белоруске выиграть все остальные личные гонки.

Во время гонки на трассе был сильный ветер. Температура воздуха составляла -7 градусов, а при порывах ветра – до -13.

В интервью нашему телеканалу за несколько часов до гонки российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что результаты будут непредсказуемые из-за погодных условий.