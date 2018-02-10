Беларусь пока без медалей. Дальмайер победила в спринте, Домрачева – 9

В Пхёнчхане состоялась первая биатлонная женская гонка. В ней приняли участие четыре белоруски.
Победу в спринте одержала немка Лаура Дальмайер, второе место досталось Марте Олсбю из Норвегии, а третью строчку заняла Вероника Виткова из Чехии.
Биатлонистке из Германии прогнозируют медали практически в каждой индивидуальной гонке.
Главные соперницы Домрачевой на ОИ-2018. За кем следить в женском биатлоне?
Фото: instagram.com/laura_dahlmeier
Среди белорусок лучший результат показала Дарья Домрачева. Она финишировала на 9 позиции. За ней следуют Ирина Кривко (17 место), Надежда Скардино (36 место) и Надежда Писарева (52 место).
Напомним, что на ОИ-2014 Дарья Домрачева финишировала в спринте в первой десятке, но это не помешало белоруске выиграть все остальные личные гонки.
«Настраиваюсь бороться на следующих гонках». Домрачева прокомментировала результат спринта на ОИ-2018
Во время гонки на трассе был сильный ветер. Температура воздуха составляла -7 градусов, а при порывах ветра – до -13.
В интервью нашему телеканалу за несколько часов до гонки российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что результаты будут непредсказуемые из-за погодных условий.
«Сегодня победить если не любой может, но, во всяком случае, кто-то очень неожиданный» (читать далее).