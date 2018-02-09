Главные соперницы Домрачевой на ОИ-2018. За кем следить в женском биатлоне?
10 февраля на Олимпийских играх стартуют соревнования по биатлону среди женщин. На старт спринтерской гонки выйдут четыре представительницы Беларуси.
Поклонники этого вида спорта отмечают, что у белорусских биатлонисток шансы на успех в этой дисциплине весьма высоки. Одной из фавориток гонки является Дарья Домрачева. Спортсменку на нынешней Олимпиаде поддерживает супруг – норвежец Уле-Эйнар Бьорндален.
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Накануне Олимпиады Домрачева показывала отличные результаты в личных гонках – на счету белоруски два золота и две бронзы.
Соперницы Дарьи Домрачевой подошли к главному старту четырёхлетия в отличной форме. Мы собрали основных конкуренток белоруски на предстоящих гонках.
Лаура Дальмайер
Страна: Германия
Возраст: 24 года
Лучший результат на Олимпиаде: 11 место в эстафете, 13 место в индивидуальной гонке (ОИ-2014)
Фото: instagram.com/laura_dahlmeier
Представительница Германии – действующая обладательница Кубка мира. Мировые букмекеры ставят на победу именно Дальмайер. Начало спортивного сезона спортсменка пропустила из-за болезни, но сейчас ее форма становится лучше с каждой гонкой. По словам биатлонистки, все трудности закаляют ее.
Лаура Дальмайер (в интервью championat.com):
Я привыкла работать на пределе, выжимать всё из организма, и это не было чем-то особенным. У нас достаточно жёсткие тренировки летом, которые и закаляют характер.
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Анастасия Кузьмина
Страна: Словакия
Возраст: 33 года
Лучший результат на Олимпиаде: 2 золота (ОИ-2010, ОИ-2014), серебро (ОИ-2010)
Фото: instagram.com/nastja.kuzminova
Спортсменка уже третью Олимпиаду подряд является одной из основных фавориток. Кузьмину по праву называют королевой спринта – оба олимпийских золота она завоевала именно в этой дисциплине.
О настроениях перед стартом биатлонистка рассказала в интервью «Р-Спорт».
Анастасия Кузьмина:
Перед гонкой я всегда нервничаю примерно одинаково, независимо от того, в каком состоянии нахожусь. А вот когда прихожу на стадион, начинаю откатывать лыжи, пристреливаться, здесь и начинают улавливаться изменения в ощущениях. Очень важно сохранять при этом абсолютно ровное внутреннее состояние. Не радоваться – что «вот оно, кажется, пришло», а воспринимать все происходящее как закономерный процесс.
В день старта ОИ-2018 стало известно, что брат Кузьминой – российский биатлонист Антон Шипулин не выступит на Играх.
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Кайса Мякяряйнен
Страна: Финляндия
Возраст: 35 лет
Лучший результат на Олимпиаде: 6 место в гонке с массовым стартом (ОИ-2014)
Фото: instagram.com/kaisamakarainen
Выступление на нынешних Играх, скорее всего, станет для чемпионки мира по биатлону последним. У одной из самых известных и титулованных биатлонисток все еще нет олимпийской медали. По словам спортсменки, одной из ее любимых гонок является спринт.
Кайса Мякяряйнен (в интервью IBU TV):
Мне нравятся спринты, но нравятся и гонки, где мы сражаемся бок о бок, например, пасьюты. Но я думаю, нам очень повезло в биатлоне, что у нас столько разных гонок, всегда три гонки в неделю, приятно участвовать во всех.
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Доротея Вирер
Страна: Италия
Возраст: 27 лет
Лучший результат на Олимпиаде: бронза в смешанной эстафете и 5 место в спринте (ОИ-2014)
Фото: instagram.com/dorothea_wierer
В январе 2018 года Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.
По словам девушки на данном этапе выступлений все шло к тому, чтобы итальянка победила.
Доротея Вирер (в комментарии «Р-Спорт»):
Настраивала себя прежде всего на стрельбу, хотя со стрельбой в последнее время у меня совершенно не складывалось. Я не та спортсменка, у которой получается выигрывать, допуская промахи, но сконцентрироваться в нужный момент на рубеже мне удается.
На одной из последних гонок перед Олимпиадой у финиша Вирер потеряла палку, на которую наступила Домрачева. Белоруска не стала обгонять соперницу. Доротея стала второй, а Дарья заняла третье место.
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