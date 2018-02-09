Главные соперницы Домрачевой на ОИ-2018. За кем следить в женском биатлоне?

10 февраля на Олимпийских играх стартуют соревнования по биатлону среди женщин. На старт спринтерской гонки выйдут четыре представительницы Беларуси. Поклонники этого вида спорта отмечают, что у белорусских биатлонисток шансы на успех в этой дисциплине весьма высоки. Одной из фавориток гонки является Дарья Домрачева. Спортсменку на нынешней Олимпиаде поддерживает супруг – норвежец Уле-Эйнар Бьорндален. Супер папа и мама: что пишут друг о друге в соцсетях Домрачева и Бьорндален

Накануне Олимпиады Домрачева показывала отличные результаты в личных гонках – на счету белоруски два золота и две бронзы. Соперницы Дарьи Домрачевой подошли к главному старту четырёхлетия в отличной форме. Мы собрали основных конкуренток белоруски на предстоящих гонках. Лаура Дальмайер Страна: Германия

Возраст: 24 года

Лучший результат на Олимпиаде: 11 место в эстафете, 13 место в индивидуальной гонке (ОИ-2014)

Фото: instagram.com/laura_dahlmeier

Представительница Германии – действующая обладательница Кубка мира. Мировые букмекеры ставят на победу именно Дальмайер. Начало спортивного сезона спортсменка пропустила из-за болезни, но сейчас ее форма становится лучше с каждой гонкой. По словам биатлонистки, все трудности закаляют ее. Лаура Дальмайер (в интервью championat.com):

Я привыкла работать на пределе, выжимать всё из организма, и это не было чем-то особенным. У нас достаточно жёсткие тренировки летом, которые и закаляют характер. Экскурсия по спортивным площадкам зимней Олимпиады​​ Анастасия Кузьмина Страна: Словакия

Возраст: 33 года

Лучший результат на Олимпиаде: 2 золота (ОИ-2010, ОИ-2014), серебро (ОИ-2010)

Фото: instagram.com/nastja.kuzminova

Спортсменка уже третью Олимпиаду подряд является одной из основных фавориток. Кузьмину по праву называют королевой спринта – оба олимпийских золота она завоевала именно в этой дисциплине. О настроениях перед стартом биатлонистка рассказала в интервью «Р-Спорт». Анастасия Кузьмина:

Перед гонкой я всегда нервничаю примерно одинаково, независимо от того, в каком состоянии нахожусь. А вот когда прихожу на стадион, начинаю откатывать лыжи, пристреливаться, здесь и начинают улавливаться изменения в ощущениях. Очень важно сохранять при этом абсолютно ровное внутреннее состояние. Не радоваться – что «вот оно, кажется, пришло», а воспринимать все происходящее как закономерный процесс. В день старта ОИ-2018 стало известно, что брат Кузьминой – российский биатлонист Антон Шипулин не выступит на Играх. Шипулин, Ан и ещё 45 человек. CAS отклонил апелляции российских спортсменов Кайса Мякяряйнен Страна: Финляндия

Возраст: 35 лет

Лучший результат на Олимпиаде: 6 место в гонке с массовым стартом (ОИ-2014)

Фото: instagram.com/kaisamakarainen

Выступление на нынешних Играх, скорее всего, станет для чемпионки мира по биатлону последним. У одной из самых известных и титулованных биатлонисток все еще нет олимпийской медали. По словам спортсменки, одной из ее любимых гонок является спринт. Кайса Мякяряйнен (в интервью IBU TV):

Мне нравятся спринты, но нравятся и гонки, где мы сражаемся бок о бок, например, пасьюты. Но я думаю, нам очень повезло в биатлоне, что у нас столько разных гонок, всегда три гонки в неделю, приятно участвовать во всех. Больше всего рассчитывают на Дарью Домрачеву: чего ждут от ОИ-2018 белорусы Доротея Вирер Страна: Италия

Возраст: 27 лет

Лучший результат на Олимпиаде: бронза в смешанной эстафете и 5 место в спринте (ОИ-2014)

Фото: instagram.com/dorothea_wierer