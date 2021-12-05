Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»: речь вообще сейчас не идёт о спортивном соревновании

Рубрика «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Команда «МАЗ-СПОРТавто» может получить статус национальной. Об этом официально было объявлено на этой неделе. Сейчас вопрос прорабатывается. Причина вопиющая: белорусские грузовики были сняты с ралли «Дакар» из-за санкций. Однако без наших капотников турнир не будет полноценным. Отечественные экипажи входят в мировую элиту. И лучшее тому подтверждение – выигрыши отдельных этапов и серебро в генеральной классификации. Устранение реальных конкурентов вряд ли пойдет на пользу кому-то из соперников. По крайней мере, в спортивном плане уж точно.
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Речь вообще сейчас не идет о спортивном соревновании, что является, например, для меня шоковой ситуацией как для спортсмена. Мы едем туда соревноваться, а не имеем желания, чтобы нас обзывали экономическим ресурсом. С этого года гонка «Дакар» является одним из этапов чемпионата мира. Чемпионат мира параллельно будет состоять из пяти этапов, по результатам которого, по-моему, в нашем зачете не с этого года, а со следующего определятся победители как в личном зачете среди спортсменов, так и среди производителей. И, на мой взгляд, это один из факторов, подтолкнувших на такую трактовку санкций в отношении предприятий. То, что наша команда будет являться экономическим ресурсом для продвижения этого бренда, так как по результатам этого чемпионата у команды «МАЗ-СПОРТавто» в том числе есть шанс завоевать титул и производителя, выиграть среди производителей. Соответственно, тогда нужно будет признать, что МАЗ, например, в том или ином году стал чемпионом среди производителей, что, на их взгляд, наверное, вызывает страх. Ну, больше другого ничего не могу подобрать. Не могу заставить себя в это верить и делаю все для того, чтобы команда вышла все-таки на старт.
Юлия Силипицкая:
Легендарный форвард сборной Аргентины Лионель Месси получил очередной «Золотой мяч». Нынешняя награда стала уже 7-й в карьере. По итогам голосования 34-летний футболист набрал 613 очков. Этого оказалось достаточно, чтобы значительно опередить конкурентов. Лучшим форвардом года признан Левандовски. Приз сильнейшему молодому игроку был вручен Педри. Женский «Золотой мяч» взяла Алексия Путельяс из «Барселоны». А лучшим клубом назван «Челси».
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