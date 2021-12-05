Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»: речь вообще сейчас не идёт о спортивном соревновании

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Речь вообще сейчас не идет о спортивном соревновании, что является, например, для меня шоковой ситуацией как для спортсмена. Мы едем туда соревноваться, а не имеем желания, чтобы нас обзывали экономическим ресурсом. С этого года гонка «Дакар» является одним из этапов чемпионата мира. Чемпионат мира параллельно будет состоять из пяти этапов, по результатам которого, по-моему, в нашем зачете не с этого года, а со следующего определятся победители как в личном зачете среди спортсменов, так и среди производителей. И, на мой взгляд, это один из факторов, подтолкнувших на такую трактовку санкций в отношении предприятий. То, что наша команда будет являться экономическим ресурсом для продвижения этого бренда, так как по результатам этого чемпионата у команды «МАЗ-СПОРТавто» в том числе есть шанс завоевать титул и производителя, выиграть среди производителей. Соответственно, тогда нужно будет признать, что МАЗ, например, в том или ином году стал чемпионом среди производителей, что, на их взгляд, наверное, вызывает страх. Ну, больше другого ничего не могу подобрать. Не могу заставить себя в это верить и делаю все для того, чтобы команда вышла все-таки на старт.