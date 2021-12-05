«Больше задора, мы делаем диско». Синхронистки Хондошко и Кулагина победили на Кубке Беларуси с новой программой

Новости Беларуси. Рубрика «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Силипицкая, СТВ:

На Олимпийских играх в Токио впервые в отечественной истории белоруски в синхронном плавании вошли в финал и заняли 11-ю итоговою позицию. Василина Хондошко и Дарья Кулагина приступили к подготовке к Парижу-2024. И сейчас девушки победили на Кубке Беларуси с новой программой.

Василина Хондошко, участница Олимпийских игр:

Наша новая программа отличается от олимпийской программы темой. То есть там у нас была серьезная тема – это «Ведьмы». Сейчас у нас больше такое веселье, больше задора, и мы делаем диско. Акцент на все – артистизм, поддержки, сложность, высокий темп. То есть очень тяжелый и, надеюсь, впечатляющий дуэт.