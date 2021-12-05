Прямой эфир

«Больше задора, мы делаем диско». Синхронистки Хондошко и Кулагина победили на Кубке Беларуси с новой программой

05 декабря 2021 19:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Рубрика «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ.  

«Больше задора, мы делаем диско». Синхронистки Хондошко и Кулагина победили на Кубке Беларуси с новой программой-1

Юлия Силипицкая, СТВ:  
На Олимпийских играх в Токио впервые в отечественной истории белоруски в синхронном плавании вошли в финал и заняли 11-ю итоговою позицию. Василина Хондошко и Дарья Кулагина приступили к подготовке к Парижу-2024. И сейчас девушки победили на Кубке Беларуси с новой программой.  

«Больше задора, мы делаем диско». Синхронистки Хондошко и Кулагина победили на Кубке Беларуси с новой программой-4

Василина Хондошко, участница Олимпийских игр:  
Наша новая программа отличается от олимпийской программы темой. То есть там у нас была серьезная тема – это «Ведьмы». Сейчас у нас больше такое веселье, больше задора, и мы делаем диско. Акцент на все – артистизм, поддержки, сложность, высокий темп. То есть очень тяжелый и, надеюсь, впечатляющий дуэт.  

«Больше задора, мы делаем диско». Синхронистки Хондошко и Кулагина победили на Кубке Беларуси с новой программой-7

Дарья Кулагина, участница Олимпийских игр:  
За три года, которые мы вместе делаем дуэт, у нас были хорошие моменты и плохие, но мы стараемся приходить к какому-то общему решению проблемы, конфликта. И сейчас мы достаточно близки, дружны, все у нас хорошо.  

Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»: речь вообще сейчас не идет о спортивном соревновании. Читайте здесь.  

# Плавание # Юлия Силипицкая # Василина Хондошко # Дарья Кулагина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я болею вообще за хороший футбол». Владимир Базанов о планах в спорте, политике и перспективных игроках
05 декабря 2021 18:55

«Я болею вообще за хороший футбол». Владимир Базанов о планах в спорте, политике и перспективных игроках

«На политической основе всё это сделано». Владимир Базанов рассказал о скандале в Чехии
05 декабря 2021 17:49

«На политической основе всё это сделано». Владимир Базанов рассказал о скандале в Чехии

Белорусские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Швеции
05 декабря 2021 13:36

Белорусские биатлонистки завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Швеции