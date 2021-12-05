«На политической основе всё это сделано». Владимир Базанов рассказал о скандале в Чехии

Новости Беларуси. Сегодня спорт плотно переплетается с политической ситуацией в мире. К сожалению, вся дипломатия, которой раньше наделили спорт, рушится, не доходя до спортивных баталий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Силипицкая, СТВ:

А те, кто грезит олимпийским пьедесталом и триумфальными победами, становятся заложниками чьих-то подковерных игр. В переделку попал и глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов. Все злоключения случились в Чехии, которая должна была принять футбольные матчи квалификации чемпионата мира и куда отправилась женская сборная Беларуси. Председатель лично решил контролировать. Матч был перенесен по причине положительных тестов у некоторых наших игроков, а Базанов задержан. Из-за задержания Владимира Базанова в Чехии МИД Беларуси выразил протест официальной Праге. Подробнее здесь. Слухи поползли со скоростью реактивной ракеты. Чего только ни писали на просторах интернета. Спустя 8,5 часов главу отпустили, нервы натянули, но не сломили. Он вернулся на родину. И чтобы развеять эти самые слухи, мы пригласили главного героя этих событий к нам в студию. В гостях рубрики «Спорттаймер» Владимир Базанов. Юлия Силипицкая:

Я знаю, что в Чехии получились злоключения.

Владимир Базанов, председатель Белорусской федерации футбола:

Во-первых, нам сказали – тренировку на искусственном поле. Мы отказались. Нам должны были ставить поле, естественно, где мы играем. Все-таки основное поле 29-го было представлено. Съездили, посмотрели – поле в хорошем качестве. Мы 29-го сдали тест. 30-го числа говорят, что у нас три человека положительные. Это нам надо три и плюс еще три, нам шесть человек надо было изолировать. Шесть человек основного состава у нас бы не было, но мы все равно готовы были играть. Юлия Силипицкая:

Вы даже в этой ситуации принимаете решение играть. Владимир Базанов:

Мы готовы были играть. Мы сдали, опять же, тесты повторно девчонки все сдали, и мы готовились. Но что-то не пошло у чехов. Там вроде бы как мы перенесли на первое, а их уже клубы отзывали. И они нам дали бумагу о том, что они не хотят играть, они хотят перенести. Мы согласились. Юлия Силипицкая:

У вас не было выбора. Владимир Базанов:

Не было выбора, да. А потом началось все это приключение, как вы сказали. В 10:30 ко мне постучали в дверь, попросили все документы.

Юлия Силипицкая:

Вы были в маске? Владимир Базанов:

Конечно, в маске. Там только в маске, там по-другому нет. Там локдаун. Мы предоставили все документы. Юлия Силипицкая:

То есть нарушение с точки зрения санэпидемической? Владимир Базанов:

Нарушений не было. Но я понимаю потом, какая у них получилась зацепка, почему нас начали забирать. Потому что мы прилетели 27-го, мы сдали тест, и этот тест заканчивался где-то в 11-11:15. Но они не знали, что мы еще 29-го сдали тесты. Я знал, что у меня тест отрицательный, у меня бумаги не было на руках. И они сказали: пойдемте пройдем, разберемся. Поэтому нас забрали в миграционный участок, и в течение 8 часов 30 минут мы там находились. Юлия Силипицкая:

Как было там? Вам было комфортно или дискомфортно? Какие мысли? Владимир Базанов:

Я вам скажу, что вообще некомфортно, когда у тебя забирают документы, когда ты находишься на другой территории, ты не знаешь, чего от тебя хотят. Ты понимаешь, что ты прибыл законно в Евросоюз. Юлия Силипицкая:

Вас же пустили.

Владимир Базанов:

Нас Вена пустила. Мы прилетели в Прагу, нас пустили. А тут есть какие-то вопросы. Естественно, что нам предлагали и кофе попить, и воду. Мы вообще от всего отказывались, потому что случаи бывают всякие. Мы просто терпели и ждали. Юлия Силипицкая:

Военная школа все-таки дала о себе знать. Владимир Базанов:

Я считаю, что здесь чисто на политической основе все это сделано. Юлия Силипицкая:

Слушайте, вот спорт и политика насколько смешались сейчас, как это мешает. Владимир Базанов:

Если честно вам скажу, мы приехали играть в футбол. Мы не приехали заниматься политикой. Юлия Силипицкая:

У вас никаких дел не было.