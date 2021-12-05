«Я болею вообще за хороший футбол». Владимир Базанов о планах в спорте, политике и перспективных игроках

Новости Беларуси. Сегодня спорт плотно переплетается с политической ситуацией в мире. К сожалению, вся дипломатия, которой раньше наделили спорт, рушится, не доходя до спортивных баталий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Силипицкая, СТВ:

А те, кто грезит олимпийским пьедесталом и триумфальными победами, становятся заложниками чьих-то подковерных игр. В переделку попал и глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов. Все злоключения случились в Чехии, которая должна была принять футбольные матчи квалификации чемпионата мира и куда отправилась женская сборная Беларуси. Председатель лично решил контролировать. Матч был перенесен по причине положительных тестов у некоторых наших игроков, а Базанов задержан. Слухи поползли со скоростью реактивной ракеты. Чего только ни писали на просторах интернета. Спустя 8,5 часа главу отпустили, нервы натянули, но не сломили. Он вернулся на родину. И чтобы развеять эти самые слухи, мы пригласили главного героя этих событий к нам в студию. В гостях рубрики «Спорттаймер» Владимир Базанов. Юлия Силипицкая:

Чемпионат Беларуси насколько сейчас смотрибельный или несмотрибельный с вашей точки зрения?

Владимир Базанов, председатель Белорусской федерации футбола:

Я считаю, что чемпионат Беларуси смотрибельный. «Шахтер» у нас стал досрочно чемпионом. Кто станет вторым, а кто третьим, определилось только в последнем туре. Юлия Силипицкая:

Интрига. Владимир Базанов:

Была интрига. Второе. Кто пойдет на переигровку, там претендовало четыре команды. И то же самое – определились в последнем туре, что будет на переигровку идти «Славия». Точно так же в первой лиге. Было непонятно, кто пойдет. Возможно, «Волна» пойдет на переигровку или «Крумкачи». И получилось так, что идут «Крумкачи». Поэтому я считаю, что вполне смотрибельный. Юлия Силипицкая:

Вы за каждым наблюдаете или у вас в приоритете больше высшая лига? Владимир Базанов:

Нет. Я смотрю и высшую лигу, смотрю и первую. Иногда бываю и на второй лиге. Юлия Силипицкая:

А что вы там хотите увидеть? Владимир Базанов:

Мне интересна, во-первых, сама организация, потому что мы во вторую лигу взяли очень много команд – у нас 87 команд сначала было, сейчас 85, когда заканчивали. И важно, первое – организация матчей, судейство и все остальное. Я был и в Малорите, был и в Ивацевичах, и в ряде других городов, я видел.

Юлия Силипицкая:

За «Шахтер» болели, скажите честно? Владимир Базанов:

Я болею вообще за хороший футбол. Я не могу болеть за кого-то. Нет таких команд, чтобы я болел. Если я буду отдавать приоритет одной команде, то именно смотрибельного как раз чемпионата не будет. Юлия Силипицкая:

Я поняла. Но они победили. Вам понравилась эта игра сама? Владимир Базанов:

Я вам скажу, что в чемпионате они играли хорошо, практически им равных не было. Где-то, может, не очень хорошо они выступили на международной арене. А в чемпионате практически они же всех обыгрывали. Не то что кто-то им подсудил или что-то не так сделал. Они в Кубке проиграли «Гомелю», вы помните. Играли в большинстве, а «Гомель» был в меньшинстве. Юлия Силипицкая:

Как вы думаете, эта победа – это заслуга больше самих ребят, тренера или все-таки финансирования клуба сильного? Владимир Базанов:

Я думаю, что все в совокупности, оно все складывается: и финансирование, и тренер, и игроки, подбор игроков. Юлия Силипицкая:

Бага вот не продлил с ними контракт. Может, его подтянуть в сборную? Владимир Базанов:

Алексей – я когда-то управлял «Динамо-Брестом» – был игроком, молодец, я вижу, как он растет. Он начал работу и в БАТЭ, неплохо в Прибалтике, в Казахстане. В этот период сложный возглавил «Шахтер». У человека перспективы есть почему? Для сборной у всех двери открыты.

Юлия Силипицкая:

То есть вы на него тоже смотрите? Владимир Базанов:

Мы смотрим на всех хороших тренеров. Юлия Силипицкая:

Минское «Динамо» наконец-то опять вошло в топ-3. Как завязывались их игры, за счет чего они сейчас именно в топ-3? Владимир Базанов:

Там тоже была смена тренера, вы знаете. Был Кучук, потом ушел. Они приняли решение оставить Челядинского. И, в принципе, Челядинский их доверие оправдал. Я всегда смотрю не то что там – выезжаю, одну-две-три игры смотрю каждого тура высшей лиги. Плюс я стараюсь поехать, посмотреть, чтобы потом вернуться к телевизору и посмотреть в основном все матчи этого тура. Юлия Силипицкая:

Когда у вас хватает времени? Владимир Базанов:

Больше нужно отдаваться футболу, тогда будет все нормально. Юлия Силипицкая:

У вас хорошая жена, хороший тыл. Владимир Базанов:

Тыл однозначно хороший. Юлия Силипицкая:

Сборная, может быть, не так, как хотели бы, выполнила все планы. У нас принято, особенно в клубах: проиграли – тренер виноват, проиграли – тренер уходи, проиграли – все бочки на тренера. Вы оставили Кондратьева на сборной?

Владимир Базанов:

Конечно. Кондратьев остается однозначно, у нас с ним контракт до 31 декабря 2022 года. Мы там поменяли тренера по вратарям. Саша Сулима чувствует, что где-то он не тянет, ему пришлось уйти. Мы сейчас взяли Андрея Сацункевича, он будет тренером по вратарям. Мы доверяем этому тренерскому штабу. Юлия Силипицкая:

Касательно национальной команды – какие у них ближайшие задачи? Владимир Базанов:

У них ближайшая задача – у нас будет 16-17-го жеребьевка Лига наций. В нашей группе, там, где мы будем, – однозначно, выигрывать. Задача будет такая. Юлия Силипицкая:

Женский футбол, девчонки, в общем-то, молодцы и на международной арене. Этот матч, который не случился в Чехии из-за COVID, он перенесен. Владимир Базанов:

Он перенесен. Мы как раз два матча должны были сыграть 26-го на Кипре, 30-го числа мы должны были сыграть в Чехии с чехами. Естественно, готовились. Женский чемпионат у нас – 10 команд. Юлия Силипицкая:

Что немало. Владимир Базанов:

Что немало, в общем-то. И я вам скажу, что есть конкуренция. У нас очень много девочек играют и за пределами республики. Юлия Силипицкая:

И как раз они востребованы. Владимир Базанов:

Потому что это хорошо. Я бы хотел, чтобы и в мужской сборной как можно больше наших ребят играло – в чемпионате России, Англии, Германии, Польши.

Юлия Силипицкая:

Загадывайте желание, Новый год скоро. Владимир Базанов:

Да, будем загадывать. А тут девочки у нас играют за пределами. Команда хорошая. Во-первых, я думаю, что мы не ошиблись в тренере – Малеев Юрий Иванович возглавляет команду. Весь тренерский штаб, я думаю, что все, кто входит в эту сборную, вы знаете, очень хорошие, порядочные люди все – и врачи, и массажисты, администраторы, все, кто работают. Ну, здорово. Это очень хорошо, когда создаются все условия девочкам для того, чтобы они только играли. Юлия Силипицкая:

Вы видите в них перспективу? Владимир Базанов:

Мы и задачу такую поставили – на выход. Но видите, получилось так, что мы вничью сыграли на Кипре. Юлия Силипицкая:

Да. Это хорошо или плохо? Владимир Базанов:

Это плохо, мы должны были выигрывать. Но, опять же, такие моменты… У нас пять основных девочек, они прибыли за три часа до игры на Кипр только. Юлия Силипицкая:

А почему?

Владимир Базанов:

Суть в том, что посольство Чехии нам что-то сказало, что что-то зависло, у них не было виз. И практически за три часа до игры они прибыли. И основной вратарь – она играла из этих пяти. И все они вышли на поле. Юлия Силипицкая:

Вас так под коленку ударили. Владимир Базанов:

То есть все-таки есть что-то где-то. Нам просто не везло, мы не могли забить. Играли намного лучше, но забить не могли. Почему-то везения не было. Поэтому вот так. «На политической основе всё это сделано». Владимир Базанов рассказал о скандале в Чехии. Владимир Базанов:

Мы собираемся однозначно играть на «Динамо», чтобы к нам как можно больше пришло зрителей. Юлия Силипицкая:

Болельщиков, конечно. Владимир Базанов:

Мы должны пропагандировать наш женский футбол. Мы так никогда не поступаем и поступать не будем.