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Певец Руслан Алехно пронёс «Пламя мира» по Бобруйску

03 июня 2019 18:52
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Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный символ II Европейских игр 3 июня торжественно встретили в Бобруйске.

Певец Руслан Алехно пронёс «Пламя мира» по Бобруйску-1

По главным улицам города факел пронесли известные горожане: певец и композитор Руслан Алехно, олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ Александр и Андрей Богдановичи, рекордсмен Книги Гиннеса Евгений Лось и гиревик Вячеслав Хоронеко.

Певец Руслан Алехно пронёс «Пламя мира» по Бобруйску-4

Бобруйский район станет финальным пунктом в маршруте эстафеты по Могилевской области. Затем огонь II Европейских игр отправится в Гомельскую область.

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# Европейские игры # Руслан Алехно # Вячеслав Хоронеко # Евгений Лось # Фотофакт

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