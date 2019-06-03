Певец Руслан Алехно пронёс «Пламя мира» по Бобруйску

Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный символ II Европейских игр 3 июня торжественно встретили в Бобруйске.

По главным улицам города факел пронесли известные горожане: певец и композитор Руслан Алехно, олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ Александр и Андрей Богдановичи, рекордсмен Книги Гиннеса Евгений Лось и гиревик Вячеслав Хоронеко.