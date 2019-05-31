Прямой эфир

Самая красивая девушка Беларуси пронесла «Пламя мира» в Александрии

31 мая 2019 17:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает свой путь по стране. 31 мая главный символ вторых Европейских игр встречали Шклов и Александрия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая красивая девушка Беларуси пронесла «Пламя мира» в Александрии-1

В агрогородке Александрия «Пламя мира» по центральной улице пронесли председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин, «Мисс Беларусь – 2018» Мария Василевич, заслуженный мастер спорта Ксения Санкович.

Самая красивая девушка Беларуси пронесла «Пламя мира» в Александрии-4

Огонь побывал в школе, где учился Александр Лукашенко и на Трофимовой кринице. Сюда символ Игр доставила пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт.

Самая красивая девушка Беларуси пронесла «Пламя мира» в Александрии-7

Сергей Тетерин, председатель Белорусской теннисной федерации:
Вторые Европейские игры все-таки принесут радость от тех успехов, которые ждет весь народ наш. Я думаю, что мы частичку вот этим факелом, пробежав сегодня по могилевской земле, вложим в те успехи, которые будут у наших спортсменов.

Самая красивая девушка Беларуси пронесла «Пламя мира» в Александрии-10

Мария Василевич, «Мисс Беларусь – 2018»:
Очень почетно принять участие в эстафете огня. И очень здорово, что огонь идет по всем уголкам нашей большой страны и все люди узнают о предстоящем первенстве. Я уверена, это первенство пройдет на самом высоком уровне.

Самая красивая девушка Беларуси пронесла «Пламя мира» в Александрии-13

Следующим городом на пути эстафеты станут Горки. «Пламя мира» побывает в знаковых местах города – молодежном культурно-развлекательном центре, ботаническом саду.

Самая красивая девушка Беларуси пронесла «Пламя мира» в Александрии-16

Финиширует маршрут эстафеты на центральной площади, где пройдет тематический флешмоб.

«Мисс мира-2018». Мария Василевич показала лучший результат за всю историю участия Беларуси в конкурсе

Самая красивая девушка Беларуси пронесла «Пламя мира» в Александрии-19

# Европейские игры # Сергей Тетерин # Мария Василевич # Наталья Эйсмонт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновлённый спортивно-биатлонный комплекс
31 мая 2019 16:46

«Сегодня это полноценное стрельбище»: в Мире открыли обновлённый спортивно-биатлонный комплекс

Стали известны хедлайнеры церемонии открытия II Европейских игр. Среди них — оперная дива Нетребко
31 мая 2019 14:46

Стали известны хедлайнеры церемонии открытия II Европейских игр. Среди них — оперная дива Нетребко

Белоруска завоевала золото в толкании ядра в Стокгольме
31 мая 2019 14:35

Белоруска завоевала золото в толкании ядра в Стокгольме