Самая красивая девушка Беларуси пронесла «Пламя мира» в Александрии

Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает свой путь по стране. 31 мая главный символ вторых Европейских игр встречали Шклов и Александрия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В агрогородке Александрия «Пламя мира» по центральной улице пронесли председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин, «Мисс Беларусь – 2018» Мария Василевич, заслуженный мастер спорта Ксения Санкович.

Огонь побывал в школе, где учился Александр Лукашенко и на Трофимовой кринице. Сюда символ Игр доставила пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт.

Сергей Тетерин, председатель Белорусской теннисной федерации:

Вторые Европейские игры все-таки принесут радость от тех успехов, которые ждет весь народ наш. Я думаю, что мы частичку вот этим факелом, пробежав сегодня по могилевской земле, вложим в те успехи, которые будут у наших спортсменов.

Мария Василевич, «Мисс Беларусь – 2018»:

Очень почетно принять участие в эстафете огня. И очень здорово, что огонь идет по всем уголкам нашей большой страны и все люди узнают о предстоящем первенстве. Я уверена, это первенство пройдет на самом высоком уровне.

Следующим городом на пути эстафеты станут Горки. «Пламя мира» побывает в знаковых местах города – молодежном культурно-развлекательном центре, ботаническом саду.