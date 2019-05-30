«Это не шутки». Cолистка группы «IOWA» пронесла «Пламя мира»
Новости Беларуси. Известные спортсмены, популярные артисты, общественные деятели, уроженцы области. Всего 60 факелоносцев пронесут знаковый огонь по улицам Могилева, Бобруйска, Шклова, Горок, Быхова, Славгорода и агрогородку Александрия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Символ II Европейских игр область встретила в мемориальном комплексе «Буйничское поле». И первым факелоносцем здесь стала уроженка Могилева солистка группы «IOWA» Екатерина Иванчикова.
Екатерина Иванчикова, солистка группы «IOWA»:
Я верю в свой народ. Верю, что мы сплотимся, мы зажжем. Огонь горит для вас, вы помните. Давайте верить в своих.
Я так на больших концертах не волнуюсь, как здесь, у себя в Могилеве. Потому что это моя родина, моя земля. Я люблю Беларусь.
Далее эстафета отправилась в зоосад. «Пламя мира» преодолело путь по железной мини-дороге до пристани на Днепре. Отсюда на пароходе огонь привезли в Могилев.
Маршрут факелоносцев проложен таким образом, чтобы максимально продемонстрировать самобытность области, её богатую историю и главные достопримечательности.