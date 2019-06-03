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Путь огня по Могилёвской области завершается: «Пламя мира» встречают в Бобруйске 3 июня

03 июня 2019 06:51
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Новости Беларуси. Спортивные болельщики в эти дни следят за эстафетой «Пламя мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь II Европейских игр завершает путешествие по Могилевской области.

3 июня главный символ спортивного форума встречает Бобруйск. По традиции, маршрут эстафеты пройдет по главным улицам города. Огонь доставят и к проходным крупнейших предприятий. А завершит программу праздничный концерт на «Бобруйск-Арене».

«Мне достался самый тяжёлый участок трассы». Наша коллега Ирина Мартьянова пронесла «Пламя мира» в Горках

Путь огня по Могилёвской области завершается: «Пламя мира» встречают в Бобруйске 3 июня-1

Весь маршрут эстафеты «Пламя мира» составляет 7700 километров. Позади уже пол-Европы, а также несколько белорусских регионов. Завершится это путешествие 21 июня в Минске – торжественным зажжением чаши олимпийского огня на стадионе «Динамо», что ознаменует начало форума.

До главного спортивного события лета остается менее двух недель.

# Европейские игры # Фотофакт

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