Путь огня по Могилёвской области завершается: «Пламя мира» встречают в Бобруйске 3 июня

Новости Беларуси. Спортивные болельщики в эти дни следят за эстафетой «Пламя мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь II Европейских игр завершает путешествие по Могилевской области.

3 июня главный символ спортивного форума встречает Бобруйск. По традиции, маршрут эстафеты пройдет по главным улицам города. Огонь доставят и к проходным крупнейших предприятий. А завершит программу праздничный концерт на «Бобруйск-Арене».

«Мне достался самый тяжёлый участок трассы». Наша коллега Ирина Мартьянова пронесла «Пламя мира» в Горках