«Осторожная игра». Тренер ФК «Минск» о матче с «Торпедо» в 10-м туре чемпионата Беларуси

В Минске встречались столичное «Торпедо» и футбольный клуб «Минск». Для обоих клубов старт в вышке не задался. «Автозаводцы» оказались на дне турнирной таблицы, а вот у «Минска» дела обстоят чуть лучше.

«Горожане» перед матчем шли на 14-й строчке. Победа в этой встрече позволила бы одной из команд немного подняться в турнирной таблице. Но пришедшие накануне зрители на стадион «Трактор» не увидели забитых мячей. «Торпедо» осталось на последней строчке, а «Минск» по-прежнему остается единственной командой вышки, которая еще не познала вкус победы. В десяти матчах «горожане» шесть раз сыграли вничью и четырежды проигрывали.

Андрей Разин, тренер ФК «Минск»:

Перед матчем мы настраивались на победу, очень хотели выиграть. Вначале игры были хорошие предпосылки для того, чтобы забить, повести и контролировать полностью ход встречи. Но, к сожалению, забить не получилось в начале игры, а затем пошла равная игра с моментами и у тех, и у других ворот. Такая осторожная игра, позиционная. Никто не хотел проигрывать в этой игре.

Чемпионат берет небольшую паузу, которая связанна с играми национальных сборных. Следующий, 11-й тур, будет сыгран с 14 по 16 июня.