«Быть в пятёрке». Что говорят Наталья Трофимова и игроки женской сборной во время тренировки в Минске

Новости Беларуси. Нового главного тренера белорусские баскетболистки получили после Олимпиады в Рио. Привыкать не пришлось, коучем стала экс-капитан команды Наталья Трофимова. Как говорится, из огня да в полымя, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Девушка верила в успех своего предприятия, но Евробаскет-2017 ударил белорусок под дых: в группе они были последними, проиграв всем подчистую. Сегодня Наталья Трофимова заматерела, ее уверенность в успехе на Европе-2019 теперь подкреплена серьезной работой всей команды.

Наталья Трофимова, главный тренер женской сборной по баскетболу:

Быть в пятерке, первые пять мест, попадают в олимпийскую квалификацию. Сейчас национальная команда тренируется в столице, на сбор вызваны 12 баскетболисток. Роль главных скрипок вновь играет наша «двойная башня» – Левченко и Веремеенко. Последняя приложила немало сил для того, чтобы ее «Фенербахче» стал чемпионом Турции.

Анастасия Веремеенко, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу:

Чувствую усталость, пытаюсь как-то восстановиться. По индивидуальной программе немного работаю. Меньше баскетбола стараюсь, чтобы голова немного отдохнула. Уже будет видно в товарищеских матчах турнира и потом уже на официальных играх. Мне не нужна мотивация за национальную сборную. Это сборная, это чемпионат Европы. Это сама по себе уже мотивация.

Наталья Трофимова:

Скажу честно, что такого игрока, как Настя, мы еще долго не увидим. Это на самом деле уникальные люди, талантливые, самородки, которые рождаются очень редко. Притом что в Насте сочетается как талант, так и трудолюбие. С виду очень спокойную Наталью Трофимову можно назвать реформатором. Она с самого начала своей карьеры радела за молодую кровь. 20-летний тяжелый форвард Янина Инкина выступает в американской студенческой лиге. Сегодня на нее делает ставки и страна.

Янина Инкина, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу:

Баскетбол в Америке достаточно физический. Здесь на площадке собираюсь показать свою физику. Ну и, конечно, технику, бросок. Хотелось бы играть на таком же высоком уровне, как Елена Левченко, Настя Веремеенко. Надо стремиться к этому уровню.

Извечно проблемная позиция нашей сборной – пост разыгрывающей. Сегодня первый номер – американка, с известной фамилией Бентли. Правда, ей не уступает и Александра Тарасова. Центровая Виктория Гаспер сегодня также в центре внимания: она, как и весь костяк сборной в 2007-м, сорвала аплодисменты за европейскую бронзу. А в последние сезоны Виктория переживает «вторую молодость». Она была признана MVP последнего чемпионата Беларуси и чувствует, что еще может многое.

Виктория Гаспер, игрок женской сборной Беларуси по баскетболу:

Здесь надо чуть больше работать, больше уделить внимания той же разминке. Немножко больше работать, чем молодежь. Они молодые, у них сил больше, они здоровее. Уже начинаешь думать, чтобы лишней травмы не было. Моя цель на данный момент – хорошо выступить.