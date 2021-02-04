Перенесённые матчи теннисного турнира в Мельбурне пройдут 5 февраля

Новости Беларуси. 5 февраля возобновятся теннисные матчи в Мельбурне, которые были перенесены на один день из-за теста на коронавирус, который сдал один из работников отеля, где проживают участники, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, во втором круге одиночного разряда Виктория Азаренко встретится с 28-й ракеткой мира Юлией Путинцевой из Казахстана, а наш Егор Герасимов будет выяснять отношения с Феликсом Оже-Альяссимом из Канады.

Отметим, что в штатном режиме должна выступать и наша Александра Саснович в дуэте с украинкой Мартой Костюк. Девушки поспорят за полуфинал. Их оппонентки – китайский тандем.