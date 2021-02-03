Игрок ВК «Минчанка» о матче с «Енисеем»: пропускали мячи, которые по установке разбирали

Новости Беларуси. Волейбольный клуб «Минчанка» в рамках российской Суперлиги на домашней площадке принимал красноярскую команду «Енисей», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гостьи из-за большего количества матчей в генеральной классификации располагались выше, однако до встречи белоруски признавались, что этот фактор никак на команду не влияет. Тем не менее, игра у наших волейболисток не задалась с первой партии: мало что получалось и в защите, и в нападении. Счет говорит сам за себя – 13:25. В дальнейшем белоруски пытались навязать борьбу, но победить в этот день так и не удалось – 23:25, 20:25 и 0:3 по сумме. В итоге в домашней серии матчей у «Минчанки» победа над «Липецком» и поражения в играх с «Тулицей» и «Енисеем».

Надежда Смирнова, игрок команды «Минчанка»:

Все были настроены, все хотели победить, все старались, но не знаю, как говорят, просто не поперло. В начале, единственное, что могу сказать, не играли по установке. Пропускали мячи, которые по установке разбирали. Ну, немножко неудачная получилась серия. Хотя хотели показать очень хорошую игру при своих зрителях – спасибо им большое за то, что они в любом случае болеют за нас, несмотря на наши победы и поражения, очень благодарны им.