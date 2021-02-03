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Назван состав сборной Беларуси на хоккейном турнире в Казахстане

03 февраля 2021 20:48
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Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров определил состав команды на турнир, который пройдет с 10 по 13 февраля в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Назван состав сборной Беларуси на хоккейном турнире в Казахстане-1

В списке два голкипера, девять защитников и 13 форвардов. Среди игроков –  Александр Китаров и Сергей Дрозд, а также счастливые обладатели белорусского паспорта Дэнни Тэйлор и Франсис Паре.

Назван состав сборной Беларуси на хоккейном турнире в Казахстане-4

На предстоящем международном турнире в Нур-Султане помимо белорусов выступят также команда Казахстана и олимпийская сборная России. Соревнования пройдут в рамках контрольно-матчевых встреч перед чемпионатом мира в Латвии.

# Хоккей Беларуси # Михаил Захаров # Сергей Дрозд # Александр Китаров # Дэнни Тэйлор # Франсис Паре # Фотофакт

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