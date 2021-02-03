Назван состав сборной Беларуси на хоккейном турнире в Казахстане

Новости Беларуси. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров определил состав команды на турнир, который пройдет с 10 по 13 февраля в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В списке два голкипера, девять защитников и 13 форвардов. Среди игроков – Александр Китаров и Сергей Дрозд, а также счастливые обладатели белорусского паспорта Дэнни Тэйлор и Франсис Паре.