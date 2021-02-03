Белорусы уступили сборной Казахстана на международном футбольном турнире «Кубок развития-2021»

Новости Беларуси. В Минске продолжается 17 международный футбольный турнир среди юношеских сборных до 17 лет «Кубок развития-2021» , сообщили в программе «СТВ-Спорт».

3 февраля команды провели вторые матчи и, к сожалению, белорусские футболисты снова не смогли порадовать своих болельщиков. Ранее наши парни уступили сверстникам из Молдовы – 1:3.

Уже в конце первого тайма игры против Казахстана подопечные Александра Юревича горели 0:4. Во втором тайме дела пошли чуть лучше, хозяева поля смогли отквитать два мяча, однако от поражения нашу сборную это не спасло – 2:4. К слову, игроки гостей были на год старше белорусов. Однако главный тренер нашей команды отметил, что этот фактор не был решающим.

Александр Юревич, главный тренер сборной Беларуси U-17:

Причина не в сопернике, а в нас. Мы боимся в первую очередь сами себя. Это самое страшное. После первой игры у нас психологическое состояние оставляет желать лучшего, хотя вроде бы за полем ведем себя развязно и свободно, но когда выходим на поле, мы какие-то рабы своего характера. К сожалению, это так на сегодня.