Белорус сотворил мини-сенсацию. Егор Герасимов обыграл 28-ую ракетку мира на Australian Open

Новости Беларуси. Егор Герасимов успешно стартовал на первом в сезоне турнире серии Большого Шлема – открытом чемпионате Австралии по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В дебютном матче белорус сотворил мини-сенсацию, обыграв 28-ую ракетку планеты Бенуа Пера. Хотя поединок больше напоминал сражение. Наш спортсмен легко взял первый сет – 6:2, также безропотно отдал второй – 2:6, но затем уже не позволил оппоненту надеяться на успех – 7:6, 7:5.