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Хоккей. Кольцов и Стась будут тренировать сборную Беларуси на турнире в Нур-Султане

08 февраля 2021 16:19
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Новости Беларуси. Тренер «Динамо-Молодечно» Константин Кольцов и наставник «Гомеля» Сергей Стась войдут в тренерский штаб сборной Беларуси на турнире, который пройдет в Нур-Султане с 10 по 13 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккей. Кольцов и Стась будут тренировать сборную Беларуси на турнире в Нур-Султане-1

Помимо этих специалистов, Михаилу Захарову будут помогать рулевой «Юности» Дмитрий Карпиков и коуч «Витязя» Михаил Кравец. 8 февраля национальная команда начала тренировочный сбор, который проходит на базе «Олимпик Арены». Нашей команде предстоит сыграть с олимпийской сборной России, а также двумя сборными Казахстана.  

# Хоккей # Константин Кольцов # Сергей Стась # Михаил Захаров # Дмитрий Карпиков # Михаил Кравец # Фотофакт

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