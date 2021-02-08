Хоккей. Кольцов и Стась будут тренировать сборную Беларуси на турнире в Нур-Султане

Новости Беларуси. Тренер «Динамо-Молодечно» Константин Кольцов и наставник «Гомеля» Сергей Стась войдут в тренерский штаб сборной Беларуси на турнире, который пройдет в Нур-Султане с 10 по 13 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Помимо этих специалистов, Михаилу Захарову будут помогать рулевой «Юности» Дмитрий Карпиков и коуч «Витязя» Михаил Кравец. 8 февраля национальная команда начала тренировочный сбор, который проходит на базе «Олимпик Арены». Нашей команде предстоит сыграть с олимпийской сборной России, а также двумя сборными Казахстана.