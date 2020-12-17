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Пьедестал полностью норвежский. В Хохфильцене прошёл спринт четвёртого этапа Кубка мира по биатлону

17 декабря 2020 20:49
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Норвегия, Норвегия и снова Норвегия. Так выглядела призовая тройка мужской спринтерской гонки четвертого этапа Кубка мира по биатлону, который начался в Хохфильцене, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. К слову, четвертое место тоже осталось за норвежцем.

Пьедестал полностью норвежский. В Хохфильцене прошёл спринт четвёртого этапа Кубка мира по биатлону-1

Скандинавы произвели настоящий фурор, оставив не у дел остальные сборные. Лучшим стал Стурла Холм Легрейд. Его результат – 23 минуты и почти 5 секунд. Примечательно, что оба огневых рубежа он отработал чисто. На второй позиции и тоже без промахов закончил дистанцию Йоханнес Дале. Йоханнес Бе не закрыл две мишени, но все равно стал обладателем бронзы.

Пьедестал полностью норвежский. В Хохфильцене прошёл спринт четвёртого этапа Кубка мира по биатлону-4

Белорусы выступили достаточно скромно и кучно. Антон Смольский – 26-й, Сергей Бочарников – 28-й, Максим Воробей – 33-й, Роман Елетнов – 36-й. И лишь Дмитрий Лазовский с тремя штрафами оказался ближе к концу, на 67-й позиции.

# Биатлон # Стурла Холм Легрейд # Йоханнес Дале # Йоханнес Бё # Антон Смольский # Сергей Бочарников # Максим Воробей # Роман Елетнов # Дмитрий Лазовский # Фотофакт

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