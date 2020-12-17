Пьедестал полностью норвежский. В Хохфильцене прошёл спринт четвёртого этапа Кубка мира по биатлону

Норвегия, Норвегия и снова Норвегия. Так выглядела призовая тройка мужской спринтерской гонки четвертого этапа Кубка мира по биатлону, который начался в Хохфильцене, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ. К слову, четвертое место тоже осталось за норвежцем.

Скандинавы произвели настоящий фурор, оставив не у дел остальные сборные. Лучшим стал Стурла Холм Легрейд. Его результат – 23 минуты и почти 5 секунд. Примечательно, что оба огневых рубежа он отработал чисто. На второй позиции и тоже без промахов закончил дистанцию Йоханнес Дале. Йоханнес Бе не закрыл две мишени, но все равно стал обладателем бронзы.