Председатель Белорусской федерации хоккея на траве: Брест и Минск на голову сильнее, а остальные борются

Новости Беларуси. В Минске завершился первый тур мужского чемпионата страны по индорхоккею. Команда «Минск-1» не проиграла на этой стадии ни одной встречи и возглавила таблицу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Всего в турнире принимает участие семь команд из четырех регионов: Минска и области, гомельского и брестского регионов.
Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
Брест и Минск, конечно, на голову сильнее, а остальные борются. Как говорится, есть команда, а есть клуб. Сегодня не может команда обыгрывать клуб, потому что условия финансирования, условия подбора игроков. А так я очень рад, что много есть перспективных ребят, которые будут играть за молодежные, юношеские, а в будущем и национальные сборные.
Второй тур состоится в январе 2021 года.