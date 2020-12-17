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Председатель Белорусской федерации хоккея на траве: Брест и Минск на голову сильнее, а остальные борются

17 декабря 2020 20:45
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Новости Беларуси. В Минске завершился первый тур мужского чемпионата страны по индорхоккею. Команда «Минск-1» не проиграла на этой стадии ни одной встречи и возглавила таблицу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего в турнире принимает участие семь команд из четырех регионов: Минска и области, гомельского и брестского регионов.

Председатель Белорусской федерации хоккея на траве: Брест и Минск на голову сильнее, а остальные борются-1

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
Брест и Минск, конечно, на голову сильнее, а остальные борются. Как говорится, есть команда, а есть клуб. Сегодня не может команда обыгрывать клуб, потому что условия финансирования, условия подбора игроков. А так я очень рад, что много есть перспективных ребят, которые будут играть за молодежные, юношеские, а в будущем и национальные сборные.

Второй тур состоится в январе 2021 года.

# Хоккей Беларуси # Александр Екименко # Фотофакт

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