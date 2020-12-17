Председатель Белорусской федерации хоккея на траве: Брест и Минск на голову сильнее, а остальные борются

Новости Беларуси. В Минске завершился первый тур мужского чемпионата страны по индорхоккею. Команда «Минск-1» не проиграла на этой стадии ни одной встречи и возглавила таблицу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего в турнире принимает участие семь команд из четырех регионов: Минска и области, гомельского и брестского регионов.