Прямой эфир

Александр Качевский о Кубке Беларуси по пулевой стрельбе: у нас сборы были почти каждый месяц

17 декабря 2020 16:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске продолжается финал Кубка Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Качевский о Кубке Беларуси по пулевой стрельбе: у нас сборы были почти каждый месяц-1

Самый важный в году старт принимает спортивный комплекс имени маршала Тимошенко. Это первый республиканский старт за долгое время. Коронавирус поразил и стрелков – подобных турниров не проводили с июля. Изголодавшиеся до серьезных стартов атлеты уже показали солидные результаты. 16 декабря и вовсе удалось установить новый национальный рекорд.

Александр Качевский о Кубке Беларуси по пулевой стрельбе: у нас сборы были почти каждый месяц-4

Александр Качевский, спортсмен-инструктор национальной команды по пулевой стрельбе:
У нас сборы были почти каждый месяц, даже что условия пандемии были, мы все в масках были, все как положено. Тренировки были по одной-две в день. То есть, в принципе, учитывая, что последний старт был у нас в июле, то сейчас результаты показывают, что, может, даже где-то и выросли.

Также в рамках Кубка проходит семинар для судей, лектором на котором выступает председатель технической комиссии федерации стрельбы.

# Стрельба # Александр Качевский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Василиса Марзалюк выиграла бронзу личного Кубка мира по женской борьбе
17 декабря 2020 12:32

Василиса Марзалюк выиграла бронзу личного Кубка мира по женской борьбе

Футбол. Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с Егором Хаткевичем
16 декабря 2020 20:52

Футбол. Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с Егором Хаткевичем

Вторая победа подряд. Волейболистки «Минчанки» на выезде обыграли «Спарту» в матче российской Суперлиги
16 декабря 2020 20:52

Вторая победа подряд. Волейболистки «Минчанки» на выезде обыграли «Спарту» в матче российской Суперлиги