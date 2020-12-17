Александр Качевский о Кубке Беларуси по пулевой стрельбе: у нас сборы были почти каждый месяц

Самый важный в году старт принимает спортивный комплекс имени маршала Тимошенко. Это первый республиканский старт за долгое время. Коронавирус поразил и стрелков – подобных турниров не проводили с июля. Изголодавшиеся до серьезных стартов атлеты уже показали солидные результаты. 16 декабря и вовсе удалось установить новый национальный рекорд.

Александр Качевский, спортсмен-инструктор национальной команды по пулевой стрельбе:

У нас сборы были почти каждый месяц, даже что условия пандемии были, мы все в масках были, все как положено. Тренировки были по одной-две в день. То есть, в принципе, учитывая, что последний старт был у нас в июле, то сейчас результаты показывают, что, может, даже где-то и выросли.

Также в рамках Кубка проходит семинар для судей, лектором на котором выступает председатель технической комиссии федерации стрельбы.