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«Было очень много моментов». Как закончился первый тур мужского чемпионата Беларуси по индорхоккею

17 декабря 2020 20:48
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Новости Беларуси. В Минске завершился первый тур мужского чемпионата страны по индорхоккею. Команда «Минск-1» не проиграла на этой стадии ни одной встречи и возглавила таблицу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Было очень много моментов». Как закончился первый тур мужского чемпионата Беларуси по индорхоккею-1

Заключительная игра для столичного коллектива отнюдь не выглядела легкой прогулкой. Им противостоял главный оппонент – бресткая команда «Строитель». В первом периоде дружины по разу отличились и сохранили ничью до третьего отрезка. Там «Минск» благодаря двум голам вырвался вперед, но брестчане сократили счет со штрафного углового – 3:2. В решающей четверти минчане забросили еще дважды. Точку на 40-й минуте поставил игрок «Строителя» Евгений Михейчик. 5:3 – победа «Минска».

Спортсмен столичной команды Иван Лях стал лучшим бомбардиром первого тура. Он отличился 15 раз в шести матчах.

«Было очень много моментов». Как закончился первый тур мужского чемпионата Беларуси по индорхоккею-4

Игорь Литовченко, и. о. главного тренера ХК «Строитель»:
Игра получилась интересная, содержательная. Я думаю, что зрителям она очень понравилась, было очень много моментов как в одну сторону, так и в другую. У нас реализация сегодня не подвела. Можно вратаря, конечно, выделить у них, что он немножко спас команду. Я думаю, что если бы мы реализовали в первые 10 минут свои моменты, которые у нас были, то результат мог бы быть совершенно другим.

Есть над чем работать. Я думаю, что во втором туре мы проведем анализ игры, работу над ошибками, и будем исправлять ситуацию.

# Хоккей Беларуси # Игорь Литовченко # Фотофакт

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