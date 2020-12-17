«Было очень много моментов». Как закончился первый тур мужского чемпионата Беларуси по индорхоккею

Новости Беларуси. В Минске завершился первый тур мужского чемпионата страны по индорхоккею. Команда «Минск-1» не проиграла на этой стадии ни одной встречи и возглавила таблицу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске завершился первый тур мужского чемпионата страны по индорхоккею. Команда «Минск-1» не проиграла на этой стадии ни одной встречи и возглавила таблицу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Заключительная игра для столичного коллектива отнюдь не выглядела легкой прогулкой. Им противостоял главный оппонент – бресткая команда «Строитель». В первом периоде дружины по разу отличились и сохранили ничью до третьего отрезка. Там «Минск» благодаря двум голам вырвался вперед, но брестчане сократили счет со штрафного углового – 3:2. В решающей четверти минчане забросили еще дважды. Точку на 40-й минуте поставил игрок «Строителя» Евгений Михейчик. 5:3 – победа «Минска».
Спортсмен столичной команды Иван Лях стал лучшим бомбардиром первого тура. Он отличился 15 раз в шести матчах.
Игорь Литовченко, и. о. главного тренера ХК «Строитель»:
Игра получилась интересная, содержательная. Я думаю, что зрителям она очень понравилась, было очень много моментов как в одну сторону, так и в другую. У нас реализация сегодня не подвела. Можно вратаря, конечно, выделить у них, что он немножко спас команду. Я думаю, что если бы мы реализовали в первые 10 минут свои моменты, которые у нас были, то результат мог бы быть совершенно другим.
Есть над чем работать. Я думаю, что во втором туре мы проведем анализ игры, работу над ошибками, и будем исправлять ситуацию.