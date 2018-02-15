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Пьедестал был как никогда близким: шестой день ОИ-2018, Беларусь без медалей

15 февраля 2018 18:36
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Новости Беларуси. Медальная копилка олимпийской сборной Беларуси, выступающей в Пхенчхане, по-прежнему остается пустой, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Но пьедестал был как никогда близким. Дарья Домрачева до последнего огневого рубежа претендовала на награду, но не сложилось. Зато порадовали фристайлистки. Две из трех наших девушек вышли в финал, который состоится 16 февраля.  

Пьедестал был как никогда близким: шестой день ОИ-2018, Беларусь без медалей-1

Пьедестал был как никогда близким: шестой день ОИ-2018, Беларусь без медалей-3

Этот огневой рубеж Дарья Домрачева будет помнить еще очень долго. Позади – три четверти изнуряющего пути индивидуальной гонки на 15 километров. Неплохой ход по лыжне, один промах на стрельбищах. У Кузьминой их уже 2. До такой вожделенной медали – рукой подать. Но… Стрельба. Она важна в индивидуалке как нигде. Одна ошибка равна одной минуте к итоговому времени. Такое отыграть ногами практически невозможно. Домрачева мажет трижды. И все надежды на пьедестал – моментально улетучиваются.  

Дарья Домрачева: Чувствовала себя нормально на стрельбе, почему так произошло, я не знаю  

Пьедестал был как никогда близким: шестой день ОИ-2018, Беларусь без медалей-6

В итоговом протоколе Домрачева только 27-я. А лучшей из наших стала признанный снайпер Надежда Скардино. Она с одной незакрытой мишенью замкнула 10-ку сильнейших.  

«Скорость моей стрельбы была медленной». Надежда Скардино подвела итоги индивидуальной гонки на ОИ  

Пьедестал был как никогда близким: шестой день ОИ-2018, Беларусь без медалей-9

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В мужской индивидуальной гонке медалей особо никто не ждал. К сожалению, меткостью наши спортсмены похвастать не могут. Лучший результат среди нашей команды показал Сергей Бочарников, он 18-й. Владимир Чепелин – 30-й. Максим Воробей 39-й. Роман Елетнов – 52-й. Победу в индивидуалке отпраздновал Йоханес Бе. Второй – Яков Фак, третий – Доминик Ландертингер.  

Пьедестал был как никогда близким: шестой день ОИ-2018, Беларусь без медалей-12

Пьедестал был как никогда близким: шестой день ОИ-2018, Беларусь без медалей-14

Белорусская горнолыжница Мария Шканова ранним утром 15 февраля выступала в гигантском слаломе на склонах горнолыжного комплекса Енпхен. Для нее это излюбленная дисциплина. Хотя сама Шканова отмечала, что трасса в Пхенчхане в гигантском слаломе сложнее, чем на предыдущих Олимпиадах в Ванкувере и Сочи. Итоговое место нашей спортсменки – 38-е. А Юрий Данилочкин в скоростном спуске занял 44-е место.  

Пьедестал был как никогда близким: шестой день ОИ-2018, Беларусь без медалей-17

А в женской лыжной гонке на 10 километров было разыграно 4 медали. Золото у норвежки Рагниль Хага, серебро – у Шарлотты Кала. И сразу две бронзы – Марит Бьорген и Криста Пярмякоски на финише показали одинаковое время. Лучшая у белорусок, Юлия Тихонова, на 40-й позиции.  

Порадовали фристайлистки: Анна Гуськова и Алла Цупер прошли квалификацию в акробатике.  

ОИ-2018. Фристайлистки Анна Гуськова и Алла Цупер вышли в финал  

Пьедестал был как никогда близким: шестой день ОИ-2018, Беларусь без медалей-20

16 февраля они сразятся в финале этого вида. Не сумела преодолеть квалификацию Александра Романовская. А во время одной из своих попыток девушка и вовсе напугала всех своим падением. Но все обошлось без травм.  

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Пьедестал был как никогда близким: шестой день ОИ-2018, Беларусь без медалей-23

# Дарья Домрачева # Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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