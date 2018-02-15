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«Скорость моей стрельбы была медленной». Надежда Скардино подвела итоги индивидуальной гонки на ОИ

15 февраля 2018 12:45
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Новости Беларуси. В индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пхёнчхане лучший результат среди белорусок показала Надежда Скардино. 

У спортсменки был всего один промах на дистанции. Скардино в итоговом протоколе замкнула десятку сильнейших. 

После гонки спортсменка отметила, что недовольна скоростью своей стрельбы и что на огневом рубеже чувствовалось напряжение. 

Надежда Скардино (в комментарии НОК): 
Скорость моей стрельбы была медленной. Мы уже десять дней стреляли в ветер, и не было ни одного дня штиля, и из-за этого было напряжение. Но у всех были одинаковые условия, для нас это не оправдание. Мы работаем на максимуме, хочется одну гонку пробежать так, чтобы остаться довольной. 

Второй результат среди белорусских спортсменок показала Дарья Домрачева. У нее 27 место. 

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Ирина Кривко заняла 36 место, а Динара Алимбекова финишировала на 56 позиции. 

Победителем индивидуальной гонки стала шведка Ханна Оберг. На второй позиции расположилась Анастасия Кузьмина из Словакии, а на третьем – Лаура Дальмайер из Германии.    

17 февраля в Пхёнчхане пройдет гонка с массовым стартом. В ней примут участие Дарья Домрачева, Надежда Скардино и Ирина Кривко.  

# Фотофакт # Надежда Скардино # Зимняя Олимпиада – 2018

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