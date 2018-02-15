Тренируется, вяжет, собирает грибы с дедушкой и бабушкой. Факты об олимпийской чемпионке Ханне Оберг

На Олимпиаде в Пхёнчхане шведская биатлонистка занимала седьмое место в спринте и пятое в гонке преследования.

Новости Швеции. Сенсационную победу в индивидуальной гонке на ОИ-2018 одержала шведская биатлонистка Ханна Оберг. Девушка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.

Лучшим результатом Оберг на этапах Кубка мира стала бронза в эстафете в Рупольдинге. А лучший результат спортсменки в личных гонках – это пятое место в гонке преследования на этапе Кубка мира-2016/17 в Рупольдинге.

Олимпийский чемпион Бьорн Ферри перед ОИ делал медальный прогноз для биатлонной команды Швеции.

По словам спортсмена, основные медальные надежды в этом виде спорта – это женская эстафета, Фредрик Линдстрем и Ханна Оберг.

В конце 2017 года девушка опубликовала пост в социальных сетях, где подводила итоги года. В нем биатлонистка рассказала, что в 2017 году она прошла удивительный путь. По словам Оберг, она получила массу опыта.

Ханна Оберг:

Я с нетерпением жду всего того, что произойдет в 2018.

На странице в Instagram видно, что девушка в свободное время ведет активный образ жизни, путешествует, играет в гольф, вяжет и любить проводить время на природе.

Мы собрали 10 фото олимпийской чемпионки по биатлону Ханны Оберг.

Источник фото: instagram.com/hannaaoberg