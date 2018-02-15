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Тренируется, вяжет, собирает грибы с дедушкой и бабушкой. Факты об олимпийской чемпионке Ханне Оберг

15 февраля 2018 10:57
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Новости Швеции. Сенсационную победу в индивидуальной гонке на ОИ-2018 одержала шведская биатлонистка Ханна Оберг. Девушка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.  

Сенсационная победа Оберг (читать далее).  

На Олимпиаде в Пхёнчхане шведская биатлонистка занимала седьмое место в спринте и пятое в гонке преследования.  

Оберг – двукратная чемпионка мира среди юниоров.  

Тренируется, вяжет, собирает грибы с дедушкой и бабушкой. Факты об олимпийской чемпионке Ханне Оберг-1

Фото: twitter.com/IBU_WC  

Лучшим результатом Оберг на этапах Кубка мира стала бронза в эстафете в Рупольдинге. А лучший результат спортсменки в личных гонках – это пятое место в гонке преследования на этапе Кубка мира-2016/17 в Рупольдинге.  

Олимпийский чемпион Бьорн Ферри перед ОИ делал медальный прогноз для биатлонной команды Швеции.  

По словам спортсмена, основные медальные надежды в этом виде спорта – это женская эстафета, Фредрик Линдстрем и Ханна Оберг.  

В конце 2017 года девушка опубликовала пост в социальных сетях, где подводила итоги года. В нем биатлонистка рассказала, что в 2017 году она прошла удивительный путь. По словам Оберг, она получила массу опыта.  

Ханна Оберг:  
Я с нетерпением жду всего того, что произойдет в 2018.  

На странице в Instagram видно, что девушка в свободное время ведет активный образ жизни, путешествует, играет в гольф, вяжет и любить проводить время на природе.  

Мы собрали 10 фото олимпийской чемпионки по биатлону Ханны Оберг.  

Источник фото: instagram.com/hannaaoberg  

Тренируется, вяжет, собирает грибы с дедушкой и бабушкой. Факты об олимпийской чемпионке Ханне Оберг-4

Ханне – 22 года.  

Тренируется, вяжет, собирает грибы с дедушкой и бабушкой. Факты об олимпийской чемпионке Ханне Оберг-6

«Сегодня в грибном лесу гуляла с бабушкой и дедушкой».  

Тренируется, вяжет, собирает грибы с дедушкой и бабушкой. Факты об олимпийской чемпионке Ханне Оберг-8

По словам Ханны, вязание вырабатывает терпение.  

Тренируется, вяжет, собирает грибы с дедушкой и бабушкой. Факты об олимпийской чемпионке Ханне Оберг-10

«Сезон на подходе, и я должна быть в хорошей форме». 

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Ханна Оберг

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