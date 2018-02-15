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ОИ-2018. Фристайлистки Анна Гуськова и Алла Цупер вышли в финал

15 февраля 2018 14:36
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Новости Беларуси. Две из трех белорусских фристайлисток вышли в финал соревнований на Олимпийских играх.  

Анна Гуськова смогла показать второй результат среди 25 участниц квалификации.  

Олимпийская чемпионка Алла Цупер, которая была знаменосцем сборной Беларуси на открытии Игр, смогла выйти в финал после удачно выполненной второй попытки.  

Александра Романовская не смогла попасть в финал.  

Комплект медалей в Пхёнчхане будет разыгран среди фристайлисток 16 февраля.  

Гуськова: Надеюсь, что в соревновательный день погода будет идеальной (читать далее).  

# Фотофакт # Алла Цупер # Анна Гуськова # Зимняя Олимпиада – 2018

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