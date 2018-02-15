ОИ-2018. Фристайлистки Анна Гуськова и Алла Цупер вышли в финал

Новости Беларуси. Две из трех белорусских фристайлисток вышли в финал соревнований на Олимпийских играх.
Анна Гуськова смогла показать второй результат среди 25 участниц квалификации.
Олимпийская чемпионка Алла Цупер, которая была знаменосцем сборной Беларуси на открытии Игр, смогла выйти в финал после удачно выполненной второй попытки.
Александра Романовская не смогла попасть в финал.
Комплект медалей в Пхёнчхане будет разыгран среди фристайлисток 16 февраля.
Гуськова: Надеюсь, что в соревновательный день погода будет идеальной (читать далее).