«Нет тренера – нет спорта». Лукашенко раскритиковал состояние белорусского футбола

Уже позже к обсуждению присоединились авторитетные белорусские тренеры. Совещание стало продолжением разговора, состоявшегося между Александром Лукашенко и известными футбольными наставниками страны на торжественном мероприятии по случаю прибытия в Минск Кубка мира ФИФА. Как сообщалось, тогда именитые специалисты рассказали главе государства о своем видении проблем в этом виде спорта, и Президент пообещал в ближайшее время уделить теме необходимое внимание.

Президент обратил внимание, что государство делает всё для развития популярной игры в Беларуси, а вот отдачи пока не видно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что меня касается (я и Сергею Николаевичу говорил), я как Президент или представитель государства что не сделал для футбола? Лучшего футболиста я вам отдал руководителем. Лучший банк возглавляет, тысячу проектов, которые не провалил. Один проект, проваленный им, – это футбол. А вы где были? Он же, грубо говоря, у вас «крыша» – подстраховать, организовать, еще что-то. Ты хороший менеджер. Твоя задача. А решать проблемы есть кому. Есть Курбыко, есть Румбутис, есть Боровский.

И дела нет. Дошли до того, что, ладно, сборная проигрывает: вроде, провал, еще что-то, умеют все говорить. Ну так молодежь, юноши у нас всегда были. Мы говорим: «Молодежь, юноши есть, завтра выстрелит основная сборная». Юноши проигрывают – 0:7. Везде провал. Самый массовый, самый любимый вид спорта, для которого, по большому счету, чтобы научиться играть, ничего не надо.

Я помню себя. Я для того, чтоб деревню (у нас две команды было), чтоб дотащить детей играть в футбол, я по ночам шил мячи. Я беру суровую нитку, иголку, ночью шью, клею камеру, потому что пробили внутри камеру, чтобы с утра или днем пойти с детишками играть в футбол – с такими, как я, может, постарше. Я мяч приносил: вот, целый мяч. В лес ездили, пилили столбы, чтобы поставить штангу. Ну, а главное, перекладину. И я не один тогда таким был.

Твои времена были. Твое «Динамо» играло. Юре часто говорю. Сколько я его проклинал, когда он пропускал мячи – неуклюжий – с Мишей Вергиенко! Жуть!

А этот, по-моему, «чистильщиком» мы его называли всегда. Всегда играл крайнего. Его невозможно было обыграть. Я просто помню это. Я у них учился уже взрослым человеком. Когда с Юрой встретился – я Президент, на него смотрел – величина какая! Потому что я на него когда-то молился, хотя он мой ровесник. Молился, когда он на воротах стоял. Где оно всё сейчас? Нет тренера – нет спорта. Организовывать же надо! И спрашивать: «Сколько ты выкристаллизовал в обществе вот таких мальчишек в школьном возрасте?».

Щербо нашли где – гимнаста? В детском саду. Пришел тренер. Смотрит: подтянулся, пробежался, растянулся – иди-ка сюда! А ведь специалисту много не надо, чтобы увидеть в нем будущего футболиста. Он видит по его развитию. Ну а дальше ты поработай с ним, не спи ночами, покрутись с этим – и будет футболист.

Вот что нам не хватает. Главное, нам надо провести реорганизацию. Мы договорились с Федерацией. Надо найти толковых людей, создать хорошую Федерацию, которая будет помогать, контролировать, поддерживать. И взять на контроль тренера.