«От матча к матчу мой теннис улучшается». Азаренко оценила свою игру в полуфинале Australian Open

Беларусь продолжает уверенно удерживать статус теннисной державы. Наша Арина Соболенко стала второй участницей титульного матча Открытого чемпионата Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для нее это первый финал «Большого шлема» в карьере.

В битве за мечту Арине будет противостоять действующая победительница Уимблдона Елена Рыбакина из Казахстана. Оппонентка очень серьезная. Однако и наша теннисистка в этом сезоне прекрасна. Она не просто не проигрывает, но и не позволяет соперницам взять ни сета. Перестала подводить и подача, средняя скорость которой в четверг, 26 января, составила 169 километров в час. Имя новой чемпионки Australian Open мир узнает в субботу, 28 января. Однако, независимо от результата, 30 января Арина Соболенко вновь станет второй ракеткой мира. «Я очень счастлива, что смогла добыть эту победу». Арина Соболенко вышла в финал чемпионата в Австралии.

В полуфинале была еще одна белоруска. Виктория Азаренко уступила той же Рыбакиной – 6:7, 3:6. Результат обидный. Игра была равная, и шансы на победу имелись. Но в решающие моменты оппонентка действовала увереннее. Несмотря на проигрыш, турнир Виктория определенно может занести в свой актив. Ведь этот полуфинал стал первым для нее на австралийском мэйджоре с 2016 года.