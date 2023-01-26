«От матча к матчу мой теннис улучшается». Азаренко оценила свою игру в полуфинале Australian Open

Беларусь продолжает уверенно удерживать статус теннисной державы. Наша Арина Соболенко стала второй участницей титульного матча Открытого чемпионата Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для нее это первый финал «Большого шлема» в карьере.
Беларусь продолжает уверенно удерживать статус теннисной державы. Наша Арина Соболенко стала второй участницей титульного матча Открытого чемпионата Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для нее это первый финал «Большого шлема» в карьере.
В битве за мечту Арине будет противостоять действующая победительница Уимблдона Елена Рыбакина из Казахстана. Оппонентка очень серьезная. Однако и наша теннисистка в этом сезоне прекрасна. Она не просто не проигрывает, но и не позволяет соперницам взять ни сета. Перестала подводить и подача, средняя скорость которой в четверг, 26 января, составила 169 километров в час. Имя новой чемпионки Australian Open мир узнает в субботу, 28 января. Однако, независимо от результата, 30 января Арина Соболенко вновь станет второй ракеткой мира.
«Я очень счастлива, что смогла добыть эту победу». Арина Соболенко вышла в финал чемпионата в Австралии.
В полуфинале была еще одна белоруска. Виктория Азаренко уступила той же Рыбакиной – 6:7, 3:6. Результат обидный. Игра была равная, и шансы на победу имелись. Но в решающие моменты оппонентка действовала увереннее. Несмотря на проигрыш, турнир Виктория определенно может занести в свой актив. Ведь этот полуфинал стал первым для нее на австралийском мэйджоре с 2016 года.
Виктория Азаренко, белорусская теннисистка:
Выйти в полуфинал «Большого шлема» – это большое достижение. Теперь это не просто сделать, когда такая конкуренция в туре. Мне кажется, от матча к матчу мой теннис улучшается. Сегодня он не был так хорош, но все-таки была борьба, было много шансов. Поэтому можно смотреть позитивно и продолжать работать дальше. Это только начало года, и если я смогу продолжать в том же духе и с тем же подходом, то я смогу добиться очень хороших результатов.
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