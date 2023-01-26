«Я очень счастлива, что смогла добыть эту победу». Арина Соболенко вышла в финал чемпионата в Австралии

Главная спортивная новость дня. Новая вершина в карьере взята! Белоруска Арина Соболенко впервые в жизни вышла в финал турнира самой престижной мировой серии – «Большого шлема», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша спортсменка продолжает победоносно шагать по кортам Открытого чемпионата Австралии. В матче ½ была повержена представительница Польши Магда Линетт. Серьезная борьба была разве что в первом сете. Причем именно соперница первой сделала брейк, обозначив притязания на общую победу. Однако медлить с ответом Соболенко не стала и совсем скоро сравняла цифры. Так, поочередно беря свои подачи, девушки добрались до тай-брейка. И здесь белоруску было просто не остановить – она вколачивала в корт один мяч за другим. Счет разгромный – 7:1.

Более того, Соболенко продолжила атаковать и во второй партии. Победила со счетом 6:2 и вышла в финал первого в карьере «Большого шлема». К слову, в нынешнем сезоне наша спортсменка еще не проигрывала. Более того, никому из соперниц она не отжалела ни единого сета.

Арина Соболенко, финалистка Открытого чемпионата Австралии по теннису:

Я очень счастлива, что смогла добыть эту победу. Магда – очень сильный игрок. Она показала отличный теннис. Прямо сейчас я очень счастлива. Спасибо зрителям, что задержались и поддержали нас. Спасибо! Атмосфера была превосходной. Я не очень хорошо стартовала. На тай-брейке я нашла свой ритм. Начала доверять себе. Искала удары. Мой теннис на тай-брейке был хорош.