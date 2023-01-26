Прямой эфир

Юлия Писаренко вышла в финал международного турнира по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина»

26 января 2023 16:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Юлия Писаренко вышла в финал международного турнира по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юлия Писаренко вышла в финал международного турнира по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина»-1

Белоруска поборется за победу в категории до 59 килограммов. На пути к титульному бою она уже одолела ряд титулованных оппоненток из Монголии и Кыргызстана. Финал состоится 27 января. При этом на турнире у нашей сборной уже есть одна завоеванная медаль. Татьяна Павлова стала бронзовым призером в категории до 65 килограммов.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Борьба # Юлия Писаренко # Татьяна Павлова

Другие новости рубрики

Все новости
В минской Веснянке стартовали городские соревнования по лыжным гонкам среди школьников
26 января 2023 15:23

В минской Веснянке стартовали городские соревнования по лыжным гонкам среди школьников

Американская хоккейная лига. Рассказываем, каких успехов добились белорусы
26 января 2023 14:46

Американская хоккейная лига. Рассказываем, каких успехов добились белорусы

«Спас всю ситуацию». Пятый этап Кубка Содружества по биатлону. Подводим итоги первого дня
26 января 2023 14:23

«Спас всю ситуацию». Пятый этап Кубка Содружества по биатлону. Подводим итоги первого дня