Юлия Писаренко вышла в финал международного турнира по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина»

Белоруска поборется за победу в категории до 59 килограммов. На пути к титульному бою она уже одолела ряд титулованных оппоненток из Монголии и Кыргызстана. Финал состоится 27 января. При этом на турнире у нашей сборной уже есть одна завоеванная медаль. Татьяна Павлова стала бронзовым призером в категории до 65 килограммов.

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