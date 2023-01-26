В минской Веснянке стартовали городские соревнования по лыжным гонкам среди школьников

Новости Беларуси. На трассе в Веснянке стартовали городские соревнования по лыжным гонкам среди школьников. В них приняли участие около 200 юношей и девушек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Спартакиада проводится ежегодно в три этапа с целью популяризации лыжного спорта. Первоначально в состязаниях приняло участие более 14 тысяч человек. Юные спортсмены сражаются не только за медали, но и за право представить город на республиканском уровне. Возраст участников 13-16 лет.

Максим Воропай, начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

У нас в каждом районе созданы условия для передвижения на лыжах, занятия этим видом спорта. И, действительно, ежегодно все больше и больше ребят становятся на лыжи и начинают заниматься лыжными гонками. Потом они проявляют интерес и в биатлоне.

Кира Пожарицкая, ученица школы № 43:

Я очень рада участвовать в этих соревнованиях, мне нравится представлять именно Заводской район, потому что я уже тут долго тренируюсь. Долго тренируюсь в Чижовском парке.

Дмитрий Макеев, ученик гимназии № 50:

Я занимаюсь лыжами уже пять лет, это моя любимая трасса. В этих соревнованиях участвую уже второй год.