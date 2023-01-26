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Биатлон. Кто представит Беларусь в женском спринте на пятом этапе Кубка Содружества?

26 января 2023 17:46
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В пятницу, 27 января, в Раубичах на пятом этапе Кубка Содружества борьбу начнут женщины. Выявлять сильнейших им предстоит в спринтерской гонке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Спас всю ситуацию». Пятый этап Кубка Содружества по биатлону. Подводим итоги первого дня.

Биатлон. Кто представит Беларусь в женском спринте на пятом этапе Кубка Содружества?-1

Беларусь представит шесть биатлонисток. Наш лидер Динара Алимбекова-Смольская побежит под 23-м стартовым номером. Юлия Ковалевская – под 7-м, Дарья Кудаева – под 10-м, Ирина Кручинкина-Шаклеина – под 12-м, Виктория Ходасевич – под 24-м. Завершится очередной этап Кубка Содружества в воскресенье, 29 января.

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# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Юлия Ковалевская # Дарья Кудаева # Виктория Ходасевич # Ирина Кручинкина-Шаклеина # Фотофакт

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