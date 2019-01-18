Саснович и Соболенко закончили выступление в третьем круге Australian Open

Вероятно, белоруска не ожидала такой игры от недавней юниорки и не смогла оказать достойного сопротивления. Если в первом сете борьба ещё была, то во втором сете американка сразу вырвалась вперёд до 3:0, после чего аккуратно довела счёт до 6:2.

Итого – 3:6, 2:6:. Матч длился 1 час 5 минут.

24-летняя Александра Саснович (31 WTA) тоже проиграла своё сражение в двух сетах. Её противницей была 27-летняя Анастасия Павлюченкова (44 WTA), которая ранее уже дважды побеждала белоруску.