Саснович и Соболенко закончили выступление в третьем круге Australian Open
Новости Беларуси. Первая и вторая ракетка Беларуси завершили выступление в третьем круге Australian Open.
20-летняя Арина Соболенко (11 WTA) в двух сетах уступила 17-летней американской теннисистке российского происхождения Аманде Анисимовой (87 WTA).
Фото: Jimmie48 Photography
Вероятно, белоруска не ожидала такой игры от недавней юниорки и не смогла оказать достойного сопротивления. Если в первом сете борьба ещё была, то во втором сете американка сразу вырвалась вперёд до 3:0, после чего аккуратно довела счёт до 6:2.
Итого – 3:6, 2:6:. Матч длился 1 час 5 минут.
24-летняя Александра Саснович (31 WTA) тоже проиграла своё сражение в двух сетах. Её противницей была 27-летняя Анастасия Павлюченкова (44 WTA), которая ранее уже дважды побеждала белоруску.
Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich
В первом сете Александра не смогла взять ни одного гейма, проиграв всухую. Во втором сете появилась надежда, что Саснович ещё может довести дело до 3 сета, но после счёта 2:2 Павлюченкова ушла в отрыв, закончив сет с результатом 6:3.
Итого – 0:6, 3:6. Матч длился 1 час.