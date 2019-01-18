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Саснович и Соболенко закончили выступление в третьем круге Australian Open

18 января 2019 06:52
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Новости Беларуси. Первая и вторая ракетка Беларуси завершили выступление в третьем круге Australian Open.  

20-летняя Арина Соболенко (11 WTA) в двух сетах уступила 17-летней американской теннисистке российского происхождения Аманде Анисимовой (87 WTA).  

Саснович и Соболенко закончили выступление в третьем круге Australian Open-1

Фото: Jimmie48 Photography  

Вероятно, белоруска не ожидала такой игры от недавней юниорки и не смогла оказать достойного сопротивления. Если в первом сете борьба ещё была, то во втором сете американка сразу вырвалась вперёд до 3:0, после чего аккуратно довела счёт до 6:2.  

Итого – 3:6, 2:6:. Матч длился 1 час 5 минут.  

24-летняя Александра Саснович (31 WTA) тоже проиграла своё сражение в двух сетах. Её противницей была 27-летняя Анастасия Павлюченкова (44 WTA), которая ранее уже дважды побеждала белоруску.  

Саснович и Соболенко закончили выступление в третьем круге Australian Open-4

Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich  

В первом сете Александра не смогла взять ни одного гейма, проиграв всухую. Во втором сете появилась надежда, что Саснович ещё может довести дело до 3 сета, но после счёта 2:2 Павлюченкова ушла в отрыв, закончив сет с результатом 6:3.  

Итого – 0:6, 3:6. Матч длился 1 час.  

# Теннис # Арина Соболенко # Аманда Анисимова # Александра Саснович # Анастасия Павлюченкова

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