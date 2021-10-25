Опубликован обновлённый рейтинг WTA. На каких позициях белорусы?

Новости Беларуси. Стали известны новые рейтинги спортсменов. Арина Соболенко смогла сохранить за собой второе место в табеле о рангах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Стали известны новые рейтинги спортсменов. Арина Соболенко смогла сохранить за собой второе место в табеле о рангах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Виктория Азаренко потеряла одну позицию и стала 27 в таблице лидеров. Александра Саснович – 86, Ольга Говорцова – на 134 месте.
Изменилось положение и у мужчин. Илья Ивашко, который снялся с двух последних турниров, потерял сразу три позиции и стал 46. Завтра он будет сражаться за выход в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге. А Егор Герасимов, ранее успешно прошедший во второй квалификационный этап этого же соревнования, занял 105 место в обновленном рейтинге.