Опубликован обновлённый рейтинг WTA. На каких позициях белорусы?

Изменилось положение и у мужчин. Илья Ивашко, который снялся с двух последних турниров, потерял сразу три позиции и стал 46. Завтра он будет сражаться за выход в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге. А Егор Герасимов, ранее успешно прошедший во второй квалификационный этап этого же соревнования, занял 105 место в обновленном рейтинге.