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Готовко обыграла Казионову в финале теннисного турнира в Караганде

25 октября 2021 12:03
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Юлия Готовко стала победительницей турнира в Караганде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Готовко обыграла Казионову в финале теннисного турнира в Караганде-1

В финальном поединке нашей соотечественнице противостояла россиянка Екатерина Казионова. Со старта лидировала наша теннисистка и не дала сопернице себя обыграть. Счет по сетам – 7:5, 6:0. Ранее девушки встречались на корте, и тогда победа оказалась также на стороне Юлии Готовко – 2:0.  

# Теннис # Юлия Готовко # Екатерина Казионова # Фотофакт

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