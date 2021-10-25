Готовко обыграла Казионову в финале теннисного турнира в Караганде

В финальном поединке нашей соотечественнице противостояла россиянка Екатерина Казионова. Со старта лидировала наша теннисистка и не дала сопернице себя обыграть. Счет по сетам – 7:5, 6:0. Ранее девушки встречались на корте, и тогда победа оказалась также на стороне Юлии Готовко – 2:0.