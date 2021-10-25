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Белорусские боксёры завоевали три медали на молодёжном чемпионате Европы в Черногории

25 октября 2021 12:07
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Новости Беларуси. В Черногории завершился молодежный чемпионат Европы по боксу, участие в котором принимали и наши спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Парни достойно выступили и смогли занять призовые места на пьедестале.  

Белорусские боксёры завоевали три медали на молодёжном чемпионате Европы в Черногории-1

В весовой категории до 63,5 килограммов Матвей Давыдов прошел в финальный поединок, в котором, к сожалению, уступил, заняв второе место. Андрей Масалов и Никита Нагорный в напряженных схватках смогли заработать бронзовые награды. 

# Мировой бокс # Фотофакт

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