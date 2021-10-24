«У нас есть талантливая молодёжь». Чего ждать от белорусских вольников в Париже? Поговорили со старшим тренером

Новости Беларуси. У нас в гостях старший тренер национальной сборной по вольной борьбе Иван Янковскийи и мэтр тренерского искусства, трудовой стаж которого 61 год, Эрнст Мицкевич, заслуженный тренер СССР и БССР. Сегодня он действующий тренер национальной команды Беларуси по самбо.
Рубрика «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Тренерский хлеб – насколько он «мягок» или об него можно поломать зубки? Эрнст Антонович, сколько вы уже в этой сфере?
Эрнст Мицкевич, тренер национальной команды Беларуси по самбо:
Общий стаж – 62.
Юлия Силипицкая:
Ваня, 62 года тренерского стажа, ты себе можешь представить?
Иван Янковский, старший тренер национальной команды Беларуси по вольной борьбе:
Не могу представить, как он выдерживает. Два года я тренером работаю. Понимаю, как это тяжело и сложно.
«В каждом спортсмене заложена душа тренера»
Эрнст Мицкевич:
Я живу спортом. У меня в голове, если я ночью просыпаюсь, думаю, как провести тренировку. Какую ему технику, тактику дать, чтобы он выигрывал основных своих соперников.
Юлия Силипицкая:
То есть вы его руками побеждали сами?
Иван Янковский:
Да, в каждом спортсмене заложена душа тренера.
Эрнст Мицкевич:
Подводка к соревнованиям – это основное для результата.
Юлия Силипицкая:
Вы какие задачи себе ставили?
Эрнст Мицкевич:
Олимпийские игры. Первое, второе, третье места. Не планируешь первого места, не будет ни второго, ни третьего.
Юлия Силипицкая:
То есть вы себе тайно ставили олимпийского чемпиона воспитать?
Эрнст Мицкевич:
Да.
Юлия Силипицкая:
Воспитали?
Эрнст Мицкевич:
Нет, к сожалению. Казусенок мог быть в 2008 году на Олимпиаде.
Юлия Силипицкая:
То есть вы разочарованы сами собой в первую очередь?
Тренеру всегда больнее, я знаю эти чувства
Эрнст Мицкевич:
Да, конечно. За то, что он минимум в тройке должен был быть. Он выигрывал турниры класса А.
Юлия Силипицкая:
То есть вам горько?
Иван Янковский:
Вы знаете, тренеру всегда больнее. Потому что я знаю эти чувства. Когда я как спортсмен сам проигрывал, это совсем другое. Когда сидишь на углу и переживаешь ключевые схватки, понимаешь, что где-то чуть-чуть не хватило, мы все всегда виним себя.
Юлия Силипицкая:
Ваня, ты себе какие задачи ставишь? Ты уже сейчас старший тренер. Кстати, ты хотел стать старшим тренером или тебе пришлось.
Иван Янковский:
Можно сказать, пришлось, потому что у меня в планах этого не было. Потому что я еще боролся в то время, когда мне предложили. Конечно, в голове у меня были какие-то мысли, что когда я закончу спортивную карьеру, стать тренером. Каким? Детским или...
Эрнст Мицкевич:
Не ставится это – старшим или главным тренером стать. Тренером когда становишься, потом результатом даешь себе дорогу дальше.
Иван Янковский:
Я же согласился.
Юлия Силипицкая:
Что ты видел, самое главное надо сделать в команде?
Иван Янковский:
Самое главное для меня – создать в команде благоприятную обстановку, чтобы ребята хотели приезжать в сборную тренироваться. И у меня были задачи завоевать олимпийскую лицензию. У нас не было лицензии. Это основная задача. Об Олимпиаде мы не говорили, потому что ноль лицензий. Мы боремся и с судьями всегда сталкиваемся, и такие жеребьевки фантастические.
Юлия Силипицкая:
Действительно пульки. Вам сложно сегодня со своими видениями подготовки в современном мире или наоборот – вы еще и выигрываете?
Эрнст Мицкевич:
У меня цель – это чемпионаты мира. Готовимся к миру. Подготовить спортсмена, подвести его. Это основная работа тренера.
Юлия Силипицкая:
Готовитесь по старинке или нет?
Эрнст Мицкевич:
Нет, по методике подготовки.
Юлия Силипицкая:
Что изменилось?
Эрнст Мицкевич:
Техника меняется, правила меняются. Спортсмены готовятся. Основные спортсмены должны тренироваться под руководством личного тренера, а главный тренер должен организовать процесс тренировочный и подготовку к соревнованиям. Это главная задача.
Юлия Силипицкая:
Что вы больше умеете – готовить или организовывать процесс? Что вам ближе?
Эрнст Мицкевич:
Мне ближе готовить.
Юлия Силипицкая:
То есть вы никогда не хотели стать главным тренером?
Главный тренер должен быть без личных учеников – ты сконцентрирован на команде
Эрнст Мицкевич:
Нет. Это такой труд большой и неблагодарный. Хорошо – его не вспомнят, ну, один раз вспомнят. А спортсмена будут помнить все время. А когда плохо, вот он тогда виноват.
Юлия Силипицкая:
Иван, хотел бы ты своих личных учеников? Если да, то какие цели ты поставил бы? Возможно, ты уже скоро возьмешь своих личных учеников? И кто это будет?
Эрнст Мицкевич:
Естественно, нужно. Останешься без учеников и команды – и что?
Иван Янковский:
Мне кажется, что главный тренер должен без личных учеников. Потому что проще тогда, ты сконцентрирован на команде, а не на определенной группе спортсменов. Если ты будешь сосредоточен на одном-двух спортсменах, ты забудешь про всю команду, и где-то страдать будут другие.
Юлия Силипицкая:
То есть у тебя все твои?
Иван Янковский:
У меня все мои.
Эрнст Мицкевич:
Я вижу, он на правильном пути.
Юлия Силипицкая:
А надо ли молодежь пускать?
Эрнст Мицкевич:
Перспективных, которые работают для спорта, для результата, поэтому надо.
Юлия Силипицкая:
А они вас не раздражают своей непосредственностью?
Иван Янковский:
Они дополняют друг друга. Если кто-то где-то какой-то дает совет, я всегда прислушаюсь, но сделаю по-своему.
Эрнст Мицкевич:
Послушать нужно того, того, а сделать... Потому что отвечает он за команду.
Юлия Силипицкая:
В чем ваш секрет? Раскройте Ивану.
Эрнст Мицкевич:
В работе, в отношении к работе. Я вижу не только перспективного, можно и неперспективного. Правильная методика работы – это успех результатов спортсменов. Тренировал, допустим, спортсмена, чтобы он мог бороться и по самбо, и по дзюдо. Методику подготовки спортсмена.
Юлия Силипицкая:
Вот сейчас нашего дзюдо как такового, к сожалению, нет. Вы видите какой-то путь выхода из создавшейся ситуации?
Эрнст Мицкевич:
Зависит все, конечно, от главного тренера. Должны личные тренеры работать со спортсменами, согласовывая все вопросы с главным тренером в подготовке спортсмена. Тогда будет результат.
Юлия Силипицкая:
А вам пришлось овладеть какими-то ноу-хау – техникой, гаджетами? Вы в теме?
Эрнст Мицкевич:
Обязательно. Я смотрю методику, литературу и все время учусь чему-то.
Юлия Силипицкая:
Ваня, я понимаю, что ты держишь курс на Париж?
«Будем сами выезжать обкатывать молодежь»
Иван Янковский:
Вы знаете, у нас через два года уже отбор. Чемпионат мира, на котором будут разыграны первые лицензии. Он уже в голове, мы об этом уже думаем.
Юлия Силипицкая:
Сколько у тебя тех людей, которых ты держишь в голове? И ты бы хотел не одного человека в каждом весе, а нескольких?
Иван Янковский:
Конечно, хотелось бы как минимум трех, чтобы была конкуренция в каждом весе.
Юлия Силипицкая:
А насколько мы способны готовить сразу трех человек на один вес на олимпийскую лицензию?
Иван Янковский:
Хочу сказать, это роскошь – три человека у нас в весе. В реалиях – один-два, но у нас есть талантливая молодежь. Надеюсь, в следующем году мы возобновим тренировки со спарринг-партнерами из зарубежных стран. Будем сами выезжать обкатывать молодежь.
Юлия Силипицкая:
Какие у тебя желания на Париж?
Иван Янковский:
Желание мое как минимум повторить успех Токио.
«Для каждого возраста должен быть свой тренер»
Эрнст Мицкевич:
Он может планировать и больше, а чтобы в итоге не меньше, потому что три медали сейчас, а там пять может быть. И у них есть рост. У них отдельно тренеры работают по молодежи, по женщинам. А у нас все вместе: и женская, и мужская, юноши, молодежь.
Иван Янковский:
Это очень важно, как вы говорите, что по каждому возрасту должен быть свой тренер. Потому что этот сезон я как сумасшедший – все мысли о главной команде. А у молодежи, юниоров, кадетов должны быть свои тренеры, которые будут курировать, вести.
Юлия Силипицкая:
И вы должны быть одной командой.
Иван Янковский:
У нас должно все быть взаимосвязано.
Юлия Силипицкая:
Это система. Самбо включили уже в олимпийскую семью. Вы об этом раньше когда-нибудь мечтали?
Эрнст Мицкевич:
С 1980 года мечтал, когда должны были на Олимпиаду включить.
Юлия Силипицкая:
Если бы вам сказали: «Эрнст Антонович, вот это будущий олимпийский чемпион. Только в ваших руках он станет им». Возьметесь, даже сейчас?
Эрнст Мицкевич:
Возьмусь.
Юлия Силипицкая:
То есть я правильно понимаю, может быть, не Париж, но вы еще согласны работать и олимпийскому чемпиону быть?
Эрнст Мицкевич:
Я бы с удовольствием, у меня есть желание.