«У нас есть талантливая молодёжь». Чего ждать от белорусских вольников в Париже? Поговорили со старшим тренером

Новости Беларуси. У нас в гостях старший тренер национальной сборной по вольной борьбе Иван Янковскийи и мэтр тренерского искусства, трудовой стаж которого 61 год, Эрнст Мицкевич, заслуженный тренер СССР и БССР. Сегодня он действующий тренер национальной команды Беларуси по самбо. Рубрика «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Тренерский хлеб – насколько он «мягок» или об него можно поломать зубки? Эрнст Антонович, сколько вы уже в этой сфере?

Эрнст Мицкевич, тренер национальной команды Беларуси по самбо:

Общий стаж – 62. Юлия Силипицкая:

Ваня, 62 года тренерского стажа, ты себе можешь представить?

Иван Янковский, старший тренер национальной команды Беларуси по вольной борьбе:

Не могу представить, как он выдерживает. Два года я тренером работаю. Понимаю, как это тяжело и сложно. «В каждом спортсмене заложена душа тренера» Эрнст Мицкевич:

Я живу спортом. У меня в голове, если я ночью просыпаюсь, думаю, как провести тренировку. Какую ему технику, тактику дать, чтобы он выигрывал основных своих соперников. Юлия Силипицкая:

То есть вы его руками побеждали сами? Иван Янковский:

Да, в каждом спортсмене заложена душа тренера. Эрнст Мицкевич:

Подводка к соревнованиям – это основное для результата. Юлия Силипицкая:

Вы какие задачи себе ставили?

Эрнст Мицкевич:

Олимпийские игры. Первое, второе, третье места. Не планируешь первого места, не будет ни второго, ни третьего. Юлия Силипицкая:

То есть вы себе тайно ставили олимпийского чемпиона воспитать? Эрнст Мицкевич:

Да. Юлия Силипицкая:

Воспитали? Эрнст Мицкевич:

Нет, к сожалению. Казусенок мог быть в 2008 году на Олимпиаде.

Юлия Силипицкая:

То есть вы разочарованы сами собой в первую очередь? Тренеру всегда больнее, я знаю эти чувства Эрнст Мицкевич:

Да, конечно. За то, что он минимум в тройке должен был быть. Он выигрывал турниры класса А. Юлия Силипицкая:

То есть вам горько?

Иван Янковский:

Вы знаете, тренеру всегда больнее. Потому что я знаю эти чувства. Когда я как спортсмен сам проигрывал, это совсем другое. Когда сидишь на углу и переживаешь ключевые схватки, понимаешь, что где-то чуть-чуть не хватило, мы все всегда виним себя. Юлия Силипицкая:

Ваня, ты себе какие задачи ставишь? Ты уже сейчас старший тренер. Кстати, ты хотел стать старшим тренером или тебе пришлось. Иван Янковский:

Можно сказать, пришлось, потому что у меня в планах этого не было. Потому что я еще боролся в то время, когда мне предложили. Конечно, в голове у меня были какие-то мысли, что когда я закончу спортивную карьеру, стать тренером. Каким? Детским или... Эрнст Мицкевич:

Не ставится это – старшим или главным тренером стать. Тренером когда становишься, потом результатом даешь себе дорогу дальше.

Иван Янковский:

Я же согласился. Юлия Силипицкая:

Что ты видел, самое главное надо сделать в команде? Иван Янковский:

Самое главное для меня – создать в команде благоприятную обстановку, чтобы ребята хотели приезжать в сборную тренироваться. И у меня были задачи завоевать олимпийскую лицензию. У нас не было лицензии. Это основная задача. Об Олимпиаде мы не говорили, потому что ноль лицензий. Мы боремся и с судьями всегда сталкиваемся, и такие жеребьевки фантастические. Юлия Силипицкая:

Действительно пульки. Вам сложно сегодня со своими видениями подготовки в современном мире или наоборот – вы еще и выигрываете?

Эрнст Мицкевич:

У меня цель – это чемпионаты мира. Готовимся к миру. Подготовить спортсмена, подвести его. Это основная работа тренера. Юлия Силипицкая:

Готовитесь по старинке или нет? Эрнст Мицкевич:

Нет, по методике подготовки. Юлия Силипицкая:

Что изменилось? Эрнст Мицкевич:

Техника меняется, правила меняются. Спортсмены готовятся. Основные спортсмены должны тренироваться под руководством личного тренера, а главный тренер должен организовать процесс тренировочный и подготовку к соревнованиям. Это главная задача. Юлия Силипицкая:

Что вы больше умеете – готовить или организовывать процесс? Что вам ближе?

Эрнст Мицкевич:

Мне ближе готовить. Юлия Силипицкая:

То есть вы никогда не хотели стать главным тренером? Главный тренер должен быть без личных учеников – ты сконцентрирован на команде Эрнст Мицкевич:

Нет. Это такой труд большой и неблагодарный. Хорошо – его не вспомнят, ну, один раз вспомнят. А спортсмена будут помнить все время. А когда плохо, вот он тогда виноват. Юлия Силипицкая:

Иван, хотел бы ты своих личных учеников? Если да, то какие цели ты поставил бы? Возможно, ты уже скоро возьмешь своих личных учеников? И кто это будет? Эрнст Мицкевич:

Естественно, нужно. Останешься без учеников и команды – и что? Иван Янковский:

Мне кажется, что главный тренер должен без личных учеников. Потому что проще тогда, ты сконцентрирован на команде, а не на определенной группе спортсменов. Если ты будешь сосредоточен на одном-двух спортсменах, ты забудешь про всю команду, и где-то страдать будут другие. Юлия Силипицкая:

То есть у тебя все твои? Иван Янковский:

У меня все мои.

Эрнст Мицкевич:

Я вижу, он на правильном пути. Юлия Силипицкая:

А надо ли молодежь пускать? Эрнст Мицкевич:

Перспективных, которые работают для спорта, для результата, поэтому надо. Юлия Силипицкая:

А они вас не раздражают своей непосредственностью? Иван Янковский:

Они дополняют друг друга. Если кто-то где-то какой-то дает совет, я всегда прислушаюсь, но сделаю по-своему. Эрнст Мицкевич:

Послушать нужно того, того, а сделать... Потому что отвечает он за команду. Юлия Силипицкая:

В чем ваш секрет? Раскройте Ивану. Эрнст Мицкевич:

В работе, в отношении к работе. Я вижу не только перспективного, можно и неперспективного. Правильная методика работы – это успех результатов спортсменов. Тренировал, допустим, спортсмена, чтобы он мог бороться и по самбо, и по дзюдо. Методику подготовки спортсмена. Юлия Силипицкая:

Вот сейчас нашего дзюдо как такового, к сожалению, нет. Вы видите какой-то путь выхода из создавшейся ситуации? Эрнст Мицкевич:

Зависит все, конечно, от главного тренера. Должны личные тренеры работать со спортсменами, согласовывая все вопросы с главным тренером в подготовке спортсмена. Тогда будет результат. Юлия Силипицкая:

А вам пришлось овладеть какими-то ноу-хау – техникой, гаджетами? Вы в теме?

Эрнст Мицкевич:

Обязательно. Я смотрю методику, литературу и все время учусь чему-то. Юлия Силипицкая:

Ваня, я понимаю, что ты держишь курс на Париж? «Будем сами выезжать обкатывать молодежь» Иван Янковский:

Вы знаете, у нас через два года уже отбор. Чемпионат мира, на котором будут разыграны первые лицензии. Он уже в голове, мы об этом уже думаем. Юлия Силипицкая:

Сколько у тебя тех людей, которых ты держишь в голове? И ты бы хотел не одного человека в каждом весе, а нескольких? Иван Янковский:

Конечно, хотелось бы как минимум трех, чтобы была конкуренция в каждом весе. Юлия Силипицкая:

А насколько мы способны готовить сразу трех человек на один вес на олимпийскую лицензию? Иван Янковский:

Хочу сказать, это роскошь – три человека у нас в весе. В реалиях – один-два, но у нас есть талантливая молодежь. Надеюсь, в следующем году мы возобновим тренировки со спарринг-партнерами из зарубежных стран. Будем сами выезжать обкатывать молодежь. Юлия Силипицкая:

Какие у тебя желания на Париж? Иван Янковский:

Желание мое как минимум повторить успех Токио. «Для каждого возраста должен быть свой тренер»

Эрнст Мицкевич:

Он может планировать и больше, а чтобы в итоге не меньше, потому что три медали сейчас, а там пять может быть. И у них есть рост. У них отдельно тренеры работают по молодежи, по женщинам. А у нас все вместе: и женская, и мужская, юноши, молодежь. Иван Янковский:

Это очень важно, как вы говорите, что по каждому возрасту должен быть свой тренер. Потому что этот сезон я как сумасшедший – все мысли о главной команде. А у молодежи, юниоров, кадетов должны быть свои тренеры, которые будут курировать, вести. Юлия Силипицкая:

И вы должны быть одной командой. Иван Янковский:

У нас должно все быть взаимосвязано. Юлия Силипицкая:

Это система. Самбо включили уже в олимпийскую семью. Вы об этом раньше когда-нибудь мечтали?