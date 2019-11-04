Королева биатлона. Домрачева рассказала о своём спортивном хобби

Белорусских спортсменов вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Домрачевой удается оставаться такой искренней, и это делает ее по-настоящему народной любимицей. Раньше она любила бывать в столичном парке, не прочь была Даша и прокатиться на роликах. «Может, в будущем это изменится». Домрачева рассказала, почему не сменила фамилию на Бьорндален