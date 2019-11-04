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Королева биатлона. Домрачева рассказала о своём спортивном хобби

04 ноября 2019 21:17
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Белорусских спортсменов вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Королева биатлона. Домрачева рассказала о своём спортивном хобби -1

Королева биатлона. Домрачева рассказала о своём спортивном хобби -3

Домрачевой удается оставаться такой искренней, и это делает ее по-настоящему народной любимицей. Раньше она любила бывать в столичном парке, не прочь была Даша и прокатиться на роликах.

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Королева биатлона. Домрачева рассказала о своём спортивном хобби -6

Дарья Домрачева:
Катание на роликовых коньках на площади возле Дворца спорта – там были мои излюбленные места. Помнится, там были специальные эстакады для катания на роликах. Для меня это было вообще такое «гуляй, душа».

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# Биатлон # калейдоскоп # Дарья Домрачева # Фотофакт

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