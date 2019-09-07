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Ровно 8 лет назад в авиакатастрофе погибли хоккеисты ярославского «Локомотива»

07 сентября 2019 18:31
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Новости России. Команда направлялась в белорусскую столицу на первый матч КХЛ против минского «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ровно 8 лет назад в авиакатастрофе погибли хоккеисты ярославского «Локомотива»-1

Вскоре после взлета самолет потерпел крушение. Среди погибших – белорусские хоккеисты Руслан Салей и Сергей Остапчук и тренер команды Николай Кривоносов. Как установили эксперты, катастрофа произошла из-за неумышленного нажатия на тормоза пилотами.

Ровно 8 лет назад в авиакатастрофе погибли хоккеисты ярославского «Локомотива»-4

7 сентября на всех четырех матчах КХЛ – в Хельсинки, Сочи, Хабаровске и Новосибирске – будут выделены места на трибунах, на которых разложат 44 шарфа с логотипом ярославского «Локомотива» по количеству погибших в авиакатастрофе.

# Некролог # Руслан Салей # Сергей Остапчук # Николай Кривоносов # Фотофакт

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