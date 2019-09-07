Ровно 8 лет назад в авиакатастрофе погибли хоккеисты ярославского «Локомотива»

Новости России. Команда направлялась в белорусскую столицу на первый матч КХЛ против минского «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Команда направлялась в белорусскую столицу на первый матч КХЛ против минского «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вскоре после взлета самолет потерпел крушение. Среди погибших – белорусские хоккеисты Руслан Салей и Сергей Остапчук и тренер команды Николай Кривоносов. Как установили эксперты, катастрофа произошла из-за неумышленного нажатия на тормоза пилотами.
7 сентября на всех четырех матчах КХЛ – в Хельсинки, Сочи, Хабаровске и Новосибирске – будут выделены места на трибунах, на которых разложат 44 шарфа с логотипом ярославского «Локомотива» по количеству погибших в авиакатастрофе.