Ровно 8 лет назад в авиакатастрофе погибли хоккеисты ярославского «Локомотива»

Новости России. Команда направлялась в белорусскую столицу на первый матч КХЛ против минского «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вскоре после взлета самолет потерпел крушение. Среди погибших – белорусские хоккеисты Руслан Салей и Сергей Остапчук и тренер команды Николай Кривоносов. Как установили эксперты, катастрофа произошла из-за неумышленного нажатия на тормоза пилотами.