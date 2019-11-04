Она стала идолом для американцев. Ольга Корбут спровоцировала в мире гимнастический бум

Белорусских спортсменов вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Ей удалось стать трижды золотой на Олимпиаде. Гениальная гимнастка Ольга Корбут в Мюнхене завоевала три медали и симпатию публики.

После той Олимпиады Ольга стала мировой звездой гимнастики. А для американцев – настоящим идолом, спровоцировав бум этого вида спорта.

Антонина Кошель, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике:

Когда были в Америке, то к каждой девочке был поставлен охранник, который за нами ходил везде. И когда мы входили в зал, они все старались до нас дотронуться. Вот мы – команда Советского Союза, идешь, эти буквы большие белые, синие костюмы. Знаете, ходишь с гордостью.

Тренироваться Ольга начала в родном Гродно. Елена Волчецкая стала ее самым первым тренером. Вскоре способную ученицу заметил гениальный Ренальд Кныш.

Елена Волчецкая, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике:

Я иногда издевалась над Ренальдом Ивановичем, говорю: «Вот ваши девочки не делают колесо или переворот, а она уже делает». Гродненская команда всегда была впереди.