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Она стала идолом для американцев. Ольга Корбут спровоцировала в мире гимнастический бум

04 ноября 2019 20:59
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Белорусских спортсменов вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Она стала идолом для американцев. Ольга Корбут спровоцировала в мире гимнастический бум-1

Ей удалось стать трижды золотой на Олимпиаде. Гениальная гимнастка Ольга Корбут в Мюнхене завоевала три медали и симпатию публики.

Она стала идолом для американцев. Ольга Корбут спровоцировала в мире гимнастический бум-4

После той Олимпиады Ольга стала мировой звездой гимнастики. А для американцев – настоящим идолом, спровоцировав бум этого вида спорта.

Она стала идолом для американцев. Ольга Корбут спровоцировала в мире гимнастический бум-7

Антонина Кошель, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике:
Когда были в Америке, то к каждой девочке был поставлен охранник, который за нами ходил везде. И когда мы входили в зал, они все старались до нас дотронуться. Вот мы команда Советского Союза, идешь, эти буквы большие белые, синие костюмы. Знаете, ходишь с гордостью.

Она стала идолом для американцев. Ольга Корбут спровоцировала в мире гимнастический бум-10

Тренироваться Ольга начала в родном Гродно. Елена Волчецкая стала ее самым первым тренером. Вскоре способную ученицу заметил гениальный Ренальд Кныш.

Она стала идолом для американцев. Ольга Корбут спровоцировала в мире гимнастический бум-13

Елена Волчецкая, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике:
Я иногда издевалась над Ренальдом Ивановичем, говорю: «Вот ваши девочки не делают колесо или переворот, а она уже делает». Гродненская команда всегда была впереди.

Она стала идолом для американцев. Ольга Корбут спровоцировала в мире гимнастический бум-16

Ольга первой выполнила сальто на бревне. Петля Корбут. Сейчас этот прием запрещен – уж слишком рискованный трюк.

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Подробности – в видеоматериале

# Художественная гимнастика # Ольга Корбут # Антонина Кошель # Елена Волчецкая # Ренальд Кныш # Фотофакт

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