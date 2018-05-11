Она ушла с пьедестала, когда включили гимн не её страны: Скворцова рассказала о предложениях стать моделью и увлечении экстримом

Новости Беларуси. В программе «Большой завтрак» – Виолетта Скворцова, белорусская легкоатлетка, которая покинула пьедестал почета, когда заиграл гимн другой страны. Что с тех пор произошло в жизни молодой спортсменки, и что подтолкнуло её на тот поступок? «Мне пришлось почувствовать себя «звездой». И поняла, что я – абсолютно непубличный человек»



Источник фото: instagram.com/skvortsova.vi

Ирина Ромбальская, СТВ:

Очень рада, наконец-таки, увидеть Вас у нас в программе. Потому что страсти уже улеглись после того самого случая, когда о Вас писали, наверное, все белорусские издания. И не только белорусские. Расскажите, что Вы чувствовали в тот момент? Может быть, почувствовали себя «звездой» настоящей? Виолетта Скворцова, чемпион Европы среди юниоров по лёгкой атлетике в тройном прыжке:

Мне пришлось почувствовать себя «звездой», хотя, на самом деле, это очень давило на меня. И, в принципе, я поняла, что я – абсолютно непубличный человек, что для меня это очень всё в тяжесть переносить. Но пережила, всё хорошо. Виолетта Скворцова: «Чувствую себя не очень комфортно в данной ситуации – что такое внимание оказывается» «Не заходила ни на YouTube, ни, тем более, в комментарии. Это очень хорошо сохраняет нервы» Ирина Ромбальская:

А какие были отзывы у людей? В основном, всё-таки, это были поддерживающие? Почему Девятовский поддержал Скворцову: «Чтобы люди немножко побеспокоились о совсем юной спортсменке» Виолетта Скворцова:

Да, это была положительная реакция. Меня поддерживали родные, спортсмены. В принципе, всё мое окружение. Я знаю, что в социальных сетях пошёл такой резонанс. Люди комментируют по-разному. То есть, кто-то – положительно, кто-то – отрицательно. Но, честно – мне посоветовали не читать комментарии, в принципе, и я придержалась этого совета – я не заходила ни на YouTube, ни, тем более, в комментарии. Я один раз посмотрела ролик – и всё. И, действительно, это очень хорошо сохраняет нервы, потому что я как-то всё близко к сердцу принимаю, если какая-то критика в мою сторону. Поэтому я решила воздержаться.



Источник фото: instagram.com/skvortsova.vi

Ирина Ромбальская:

Сейчас Год малой родины. Расскажите немножко больше о себе, потому что о Вашей личности мы, на самом деле, не так много знаем. Откуда Вы родом? Я знаю, в Минск Вы приехали в раннем возрасте? Виолетта Скворцова:

Да, я родом из Витебска. Приехала в Минск, когда мне было 15 лет. В 10-ый класс. «Повезло мне с тренерами!» Ирина Ромбальская:

Это было Ваше решение? Как отнеслись родители, как складывались обстоятельства? Виолетта Скворцова:

Мама отпустила, да. Не было, вообще, такого, что: «Нет, я тебя не отпускаю, ты будешь доучиваться здесь, поступать здесь в университет». Изначально она знала, что я занимаюсь спортом, что мне нужно расти в этом плане, и мама поддерживала мои решения. Я, в свою очередь, подумала, что это – рост. Ирина Ромбальская:

И Вы уехали в школу олимпийского резерва, да? Виолетта Скворцова:

Да, я уехала к хорошему тренеру. И первый тренер тоже, Сторожева Татьяна Алексеевна, она очень хорошая. И второй тренер. В общем, повезло мне с тренерами! Ирина Ромбальская:

А как Вы, вообще, пришли в легкую атлетику? Кто привёл? В каком возрасте это случилось? Виолетта Скворцова:

Вот, раз уж я начала рассказывать про тренеров – Сторожева Татьяна Алексеевна пришла на урок физкультуры в 6-ом классе. Я тогда училась в 45-й школе в Витебске. Посмотрела и пригласила меня тренироваться. Ирина Ромбальская:

В 6-ом классе? То есть, это не так, как принято сейчас – некоторые уже в 3-4 года отдают детей в большой спорт и надеются вырастить чемпионов. 6-ой класс – это уже осознанный, в принципе, возраст.



Источник фото: instagram.com/skvortsova.vi

«Занималась и ушу, и танцами. Параллельно ещё училась в музыкальной школе» Виолетта Скворцова:

Да, это – уже осознанный возраст. И я сама… Почему мне было это удивительно: я сама за месяца два, наверное, именно захотела заниматься почему-то лёгкой атлетикой. Ирина Ромбальская:

А до этого Вы никаким видом спорта не занимались? Виолетта Скворцова:

Занималась: и на ушу ходила, и танцами. Параллельно я ещё училась в музыкальной школе. И училась, когда пришла в спорт, тоже. То есть 8 лет с 1-го по 8-ой класс я училась в «музыкалке». Получилось совместить. Я закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Вот, и я начала тренироваться с Татьяной Алексеевной. Мне очень нравилось, сразу начало получаться, сразу с первых соревнований были какие-то… Не какие-то, а были победы! И меня заметил тренер из Минска – Шагун Владимир Владимирович. Ирина Ромбальская:

Но это такая практика ещё советского периода, когда тренера ходили по школам и отбирали детей талантливых. А по каким критериям она Вас отобрала? Я вижу: Вы красивая, высокая, стройная. Но как она рассмотрела в Вас это «зерно» таланта? Виолетта Скворцова:

Да, мне кажется, это очевидно: быстро бегаешь, далеко прыгаешь. По сравнению со своими ровесниками. Да, действительно, в школе я нормативы всегда сдавала на «10». Наверное, за счёт своих данных – длинноногая.



Источник фото: instagram.com/skvortsova.vi

О предложении стать моделью. «Было, приглашали. Но – нет, спорт» Ирина Ромбальская:

А какой, кстати, у Вас рост? Виолетта Скворцова:

182 сантиметра. Ирина Ромбальская:

Девушки Вашего роста чаще метят больше в модели. Мне кажется, в Вашем случае это – тоже вариант очень хороший. Не было никогда таких крамольных мыслей? Виолетта Скворцова:

Меня это никогда не привлекало, не интересовало. Ирина Ромбальская:

Ну, неужели на улицах не подходят? Виолетта Скворцова:

Иногда подходят. Ирина Ромбальская:

Агенты модельные не приглашали? Виолетта Скворцова:

Пару раз было такое, да. Действительно, было, приглашали. Но – нет, спорт. «Российские спортсмены начали петь сами свой гимн. Но там взрослые мужики, простите – они могут и перекричать» Ирина Ромбальская:

Давайте тогда ещё немножко вернемся, всё-таки, к тому моменту, когда Вы услышали тот самый чужой гимн на пьедестале. Что Вы в этот момент почувствовали, когда сориентировались: «Я не буду этого делать – его слушать. И уйду». Может быть, кто-то Вам подсказывал раньше, что такое может произойти на соревнованиях? Или это было от чистого сердца? Виолетта Скворцова:

Честно, уже просто много времени прошло, и я уже, если вспоминать свои эмоции, я их не смогу, в принципе, вспомнить, передать. Но на тот момент, просто… Я уже говорила: просто паззл не сложился для меня. Я хотела услышать свой гимн, а услышала не свой. Да, и появилось такое желание просто – не стоять на пьедестале под чужой гимн, а уйти, хотя бы рядом постоять с этим пьедесталом. Но я знаю, что такие случаи неоднократно встречаются. Виолетта Скворцова: «Хоть это и гимн чужой страны – мне ж не бегать, размахивая руками по стадиону, и говорить: «Стоп, отключите» Девятовский о Скворцовой: «Это – поступок такого взрослого, мудрого человека, но не юной атлетки» Ирина Ромбальская:

И как себя ведут спортсмены: кто-то слушает? Виолетта Скворцова:

Кто-то слушает стойко. Был такой случай – российские спортсмены начали петь сами свой гимн. Но там взрослые мужики, простите – они могут и перекричать. А у меня пьедестал достаточно далеко от зрителей находился. И там, в принципе, ничего не слышно, если ты даже будешь петь свой. И, вообще, подумают: «Ой, начала петь свой – не знает даже музыки», – например, или своего гимна. Об уходе с пьедестала. «Если бы ещё повторилось такое, не дай Бог – я бы сделала точно так же»



Источник фото: instagram.com/skvortsova.vi

Ирина Ромбальская:

А как в спортивном сообществе эти моменты переживают потом? Вам приносят какие-то извинения, как это происходит? Кто отвечает, в конце концов, за допущенную оплошность? Виолетта Скворцова:

Конечно. Там все с недоумением посмотрели: что происходит? Почему я не на пьедестале? Человек, который награждал, он был русскоязычный. Я подошла и сразу сказала: «Не моя музыка, не мой гимн». И он сразу принёс свои извинения. И потом ко мне ещё подошли люди, которые за это отвечают – администрация, не знаю. И тоже принесли свои извинения, и сказали, что мы можем повторить церемонию, если Вас это устроит. Конечно, говорю, давайте повторим. И на следующий день уже провели повторную церемонию. Там уже всё было нормально. Виолетта Скворцова: «Всегда мечтала пробежать с флагом и, стоя на пьедестале, послушать свой гимн» Ирина Ромбальская:

Вот есть такие громкие слова – патриотизм. Вот это – тот самый патриотизм? Или что это? Виолетта Скворцова:

Я не знаю. Может быть немного… Просто, с одной стороны, это – патриотизм какой-то, с другой стороны – это… Ирина Ромбальская:

Это просто невозможность поступить иначе? Виолетта Скворцова:

На тот момент – да. Я сделала, как сделала. И, если бы ещё несколько раз повторилось такое, не дай Бог – я бы сделала точно так же. Потому что это – моё решение. Просто я не согласна с данным положением вещей: если наша страна победила, почему должен играть гимн другой страны? «Очень тяжело и тренироваться, и выступать. Но нам это нравится, никто нас из-под палки не гонит» Ирина Ромбальская:

Лёгкая атлетика: меня всегда смущало это определение. Кажется, что это – какая-то лёгкость, невесомость. Насколько она лёгкая, на самом деле, для девушки? Насколько тяжело быть в большом профессиональном спорте? Виолетта Скворцова:

Да, конечно, как и любой вид спорта, это нелегко. И название этого вида спорта, вообще, не имеет никакого отношения именно прямого к специфике этого вида спорта. Очень тяжело и тренироваться, и выступать. И в психологическом плане, и в физическом – во всём. Да, это, действительно, тяжело. И те, кто выбирает это – в свою очередь, нам же это нравится. И никто нас из-под палки не гонит и не гнал. Ирина Ромбальская:

А самый любимый элемент в Вашем виде спорта – что Вам нравится делать больше всего? Может быть, не то, что лучше получается, на самом деле? Виолетта Скворцова:

Нет, на самом деле, нравится прыгать, и я занимаюсь прыжками. Очень нравятся тренировки, на которых отрабатываются элементы и тройного, и в длину мне нравится прыгать. Почему Виолетта Скворцова выступает в тройном прыжке: «Я его полюбила и всё» «Я и с парашютом прыгала» Ирина Ромбальская:

А по жизни Вы – экстремальный человек? Мне кажется, если человек любит прыгать, Вам нравятся всякие аттракционы специфические. Или бережёте себя? Виолетта Скворцова:

Честно, я и с парашютом прыгала. То есть, да, мне нравятся такого рода развлечения.



Источник фото: instagram.com/skvortsova.vi

Ирина Ромбальская:

Потому что у меня, вот, есть всё время страх, что я сделаю что-то не так, что поломаю ногу, что-то произойдёт. Наверное, у Вас этого, вообще, не должно быть этого страха? Виолетта Скворцова:

Он есть, конечно. Просто каждый раз, когда чем-то подобного рода занимаешься, ты перешагиваешь через это, и всё. Плюс ещё спорт… Конечно, поменьше надо заниматься какими-то экстремальными развлечениями. Потому что это – соревнования, подготовка. И, если перелом ноги, руки – это всё, вылетаешь из сезона сразу, и вся подготовка насмарку. Причём, и ты из-за этого пострадаешь, и люди – тренеры, врачи, которые готовили тебя. «Я себя пока что не вижу в дальнейшей жизни. Я есть пока только в спорте» Ирина Ромбальская:

Вот, как мы уже обозначили, у Вас есть и модельные данные к модельной карьере, и музыкальный талант – Вы закончили музыкальную школу по классу фортепиано, есть спортивные достижения. А как Вы видите свою дальнейшую жизнь и с чем связываете, в первую очередь? Всегда ли это будет спорт? Виолетта Скворцова:

Вот, честно, даже затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что я себя пока что не вижу в дальнейшей жизни. Я есть пока только в спорте. Возможно, я останусь в спорте тренировать кого-нибудь. Или у нас много людей работает, чем-то другим занимаются. Или я захочу чем-то противоположным заниматься абсолютно и выберу другую отрасль. Поживём – увидим.



Источник фото: instagram.com/skvortsova.vi