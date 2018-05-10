Сборная России впервые уступила на ЧМ по хоккею в Дании

Новости России. Сборная России впервые уступила на нынешнем чемпионате мира по хоккею.

Российская команда проиграла сборной Чехии в овертайме со счетом 4:3.

У россиян отличились Нестеров, Григоренко и Барабанов. А у команды Чехии шайбы в ворота соперника забросили Крейчи и Яшкин, Пастряк отличился дублем.

Эта победа стала для сборной Чехии третьей. Российская команда впервые на этом турнире проиграла.

Букмекеры назвали вероятного победителя ЧМ по хоккею

Чешская команда 11 мая сыграет с белорусской сборной. Пока команде Беларуси не удалось одержать ни одной победы на ЧМ по хоккею.