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Сборная России впервые уступила на ЧМ по хоккею в Дании

10 мая 2018 21:54
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Новости России. Сборная России впервые уступила на нынешнем чемпионате мира по хоккею.

Российская команда проиграла сборной Чехии в овертайме со счетом 4:3.

У россиян отличились Нестеров, Григоренко и Барабанов. А у команды Чехии шайбы в ворота соперника забросили Крейчи и Яшкин, Пастряк отличился дублем.

Эта победа стала для сборной Чехии третьей. Российская команда впервые на этом турнире проиграла.

Букмекеры назвали вероятного победителя ЧМ по хоккею

Чешская команда 11 мая сыграет с белорусской сборной. Пока команде Беларуси не удалось одержать ни одной победы на ЧМ по хоккею.

Накануне белорусы проиграли команде Швейцарии – здесь подробнее.

# Чемпионат мира по хоккею

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