Сборная России впервые уступила на ЧМ по хоккею в Дании

Новости России. Сборная России впервые уступила на нынешнем чемпионате мира по хоккею.
Российская команда проиграла сборной Чехии в овертайме со счетом 4:3.
У россиян отличились Нестеров, Григоренко и Барабанов. А у команды Чехии шайбы в ворота соперника забросили Крейчи и Яшкин, Пастряк отличился дублем.
Эта победа стала для сборной Чехии третьей. Российская команда впервые на этом турнире проиграла.
Букмекеры назвали вероятного победителя ЧМ по хоккею
Чешская команда 11 мая сыграет с белорусской сборной. Пока команде Беларуси не удалось одержать ни одной победы на ЧМ по хоккею.
Накануне белорусы проиграли команде Швейцарии – здесь подробнее.