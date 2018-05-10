Радослав Латал больше не тренер брестского «Динамо»

10 мая клуб с запада страны официально объявил об этом на своём сайте. Контракт с Латалом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполнять обязанности рулевого в ближайших матчах будет Сергей Ковальчук.

Помощник Радослава – Марцел Личка – из Бреста не уезжает. Он работу в клубе продолжит. «Динамо-Брест», который называли едва ли не главным конкурентом БАТЭ в новом сезоне, по итогам шести туров чемпионата набрал всего шесть очков, добившись лишь одной победы.