«Болевые, удушающие приёмы разрешены». Завершился Кубок Беларуси по грэпплингу

Спортсмены были разделены на два дивизиона: профессионалов и тех, кто занимается грэпплингом относительно недавно. Помимо белорусов в турнире приняли участие борцы из России. Всего на ковер вышло порядка 60 спортсменов.





Вахтанг Сохадзе, председатель Белорусской федерации грэпплинга:

Когда у тебя есть хорошая база борьбы, то тебе будет легче переходить. Но все равно нужно подстраиваться под формат, потому что особенно здесь, в зоне профессионалов, практически все болевые, удушающие приемы разрешены, и это накладывает определенный отпечаток. Нужно быть готовым ко всему, не только броски проводить, но и быть готовым атаковать и защищаться.