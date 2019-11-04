На что обменял банку дефицитной чёрной икры Александр Медведь?

На Мюнхенской олимпиаде победителем и товарищем по несчастью вместе с Корбут стал белорусский борец Александр Медведь. Оба получили травму, все решила банка черной икры.

Александр Медведь, трёхкратный олимпийский чемпион:

К немецким докторам просить лекарства для того, чтоб убрать эту боль, они и за деньги нам не отдали. Но сказали: «Если есть возможность, принесите нам черной икры». Ну, у нас с Ярыгиным была банка одна на двоих. Мы отдали эту икру и нам дали 5 уколов.

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