«За 14 дней потерял 14 килограммов веса». Какую гонку Сергей Вязович назвал самой сложной

Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Какая гонка стала самой сложной в Вашей карьере? Ваше первое ралли?

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Да, я думаю, что это был «Дакар-2013», когда был первый старт мой. Я думаю, что да, мы каждый день допускали какие-то ошибки в навигации, как пилот я допускал ошибки, ломал автомобили. Нам очень много времени приходилось проводить на трассе. И это ещё один из моментов, который я бы хотел отметить, что когда ты едешь в группе лидеров, у ребят, которые тебя ждут на биваке, у механиков есть больше времени на ремонт твоего автомобиля, у тебя есть больше времени на отдых.