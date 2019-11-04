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«За 14 дней потерял 14 килограммов веса». Какую гонку Сергей Вязович назвал самой сложной

04 ноября 2019 12:34
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Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Какая гонка стала самой сложной в Вашей карьере? Ваше первое ралли?

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Да, я думаю, что это был «Дакар-2013», когда был первый старт мой. Я думаю, что да, мы каждый день допускали какие-то ошибки в навигации, как пилот я допускал ошибки, ломал автомобили. Нам очень много времени приходилось проводить на трассе. И это ещё один из моментов, который я бы хотел отметить, что когда ты едешь в группе лидеров, у ребят, которые тебя ждут на биваке, у механиков есть больше времени на ремонт твоего автомобиля, у тебя есть больше времени на отдых.

Когда ты – аутсайдер – то, что с нами происходило на первых стартах – ты дольше времени проводишь на трассе, соответственно, меньше времени на обслуживание грузовика и меньше времени на сон. Вот здесь идёт максимальная нагрузка. И именно в тот 2013 год я за «Дакар», за 14 дней потерял 14 килограмм веса.

«За 14 дней потерял 14 килограммов веса». Какую гонку Сергей Вязович назвал самой сложной-1

«За 14 дней потерял 14 килограммов веса». Какую гонку Сергей Вязович назвал самой сложной-3

Вадим Щеглов:
Это Ваш рекорд.

Сергей Вязович:
Это рекорд, да. На сегодняшний день, оно колеблется – где-то 5-6 килограмм. Уже другая подготовка, знаем, к чему готовиться.

Вадим Щеглов:
В общем, кто хочет похудеть, тех – к Вам.

Сергей Вязович:
Вообще, нет проблем, да!

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович

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