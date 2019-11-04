Антирекорд «Динамо»: минские «зубры» проиграли в 11-й раз подряд

Новости Беларуси. 11-е поражение подряд! Минское «Динамо» на выезде крупно уступило уфимской команде «Салават Юлаев» – 9:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Единственная белорусская шайба в ворота хозяев была заброшена во втором тайме. Отличился Владислав Еременко.

Отметим, этот проигрыш в Континентальной хоккейной лиге стал самым крупным в истории для «зубров». Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2016 году в матче с «Авангардом» – 1:8.