Олимпиада в Токио. Илья Ивашко и Арина Соболенко успешно стартовали на Играх

Новости Беларуси. В одном шаге от пьедестала остановилась женская сборная Беларуси по стрельбе из лука, заняв 4-е место. Девушки успешно прошли предварительные раунды, однако в дуэли за бронзу вынуждены были уступить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент это лучшее выступление наших представителей в Японии.

Своего рода подвиг совершил теннисист Илья Ивашко. Он более трех часов сражался с 18-й ракеткой планеты Гаэлем Монфисом. Первый сет остался за белорусом – 6:4, во втором с таким же счетом первенствовал француз, но в решающей партии лучше выглядел наш спортсмен и заслуженно победил – 7:5.