Олимпиада в Токио. Илья Ивашко и Арина Соболенко успешно стартовали на Играх

Новости Беларуси. В одном шаге от пьедестала остановилась женская сборная Беларуси по стрельбе из лука, заняв 4-е место. Девушки успешно прошли предварительные раунды, однако в дуэли за бронзу вынуждены были уступить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент это лучшее выступление наших представителей в Японии.
Своего рода подвиг совершил теннисист Илья Ивашко. Он более трех часов сражался с 18-й ракеткой планеты Гаэлем Монфисом. Первый сет остался за белорусом – 6:4, во втором с таким же счетом первенствовал француз, но в решающей партии лучше выглядел наш спортсмен и заслуженно победил – 7:5.
Успешно стартовала и Арина Соболенко. Она без проблем прошла Магду Линетт – 6:2, 6:1.
Шоу огней в ночном небе и парад спортсменов – кадры с церемонии открытия
Порадовали на Олимпиаде в Токио белорусские пловцы. И Анастасия Шкурдай, и Илья Шиманович показали в полуфиналах достойные результаты, которые позволили выйти в решающие заплывы (подробнее здесь).
Продолжают движение по турнирной сетке белорусские гребцы. Оба наших экипажа завоевали право выступить в полуфинале. Мужская двойка распашная, в которую вошли Дмитрий Фурман и Сергей Володько, в утешительном заезде показала второе время дня. На аналогичной позиции финишировала и женская двойка легковесная.