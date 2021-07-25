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Олимпиада в Токио. Илья Ивашко и Арина Соболенко успешно стартовали на Играх

25 июля 2021 11:44
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Новости Беларуси. В одном шаге от пьедестала остановилась женская сборная Беларуси по стрельбе из лука, заняв 4-е место. Девушки успешно прошли предварительные раунды, однако в дуэли за бронзу вынуждены были уступить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент это лучшее выступление наших представителей в Японии.

Своего рода подвиг совершил теннисист Илья Ивашко. Он более трех часов сражался с 18-й ракеткой планеты Гаэлем Монфисом. Первый сет остался за белорусом – 6:4, во втором с таким же счетом первенствовал француз, но в решающей партии лучше выглядел наш спортсмен и заслуженно победил – 7:5.

Олимпиада в Токио. Илья Ивашко и Арина Соболенко успешно стартовали на Играх-1

Успешно стартовала и Арина Соболенко. Она без проблем прошла Магду Линетт – 6:2, 6:1.

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Порадовали на Олимпиаде в Токио белорусские пловцы. И Анастасия Шкурдай, и Илья Шиманович показали в полуфиналах достойные результаты, которые позволили выйти в решающие заплывы (подробнее здесь). 

Олимпиада в Токио. Илья Ивашко и Арина Соболенко успешно стартовали на Играх-4

Продолжают движение по турнирной сетке белорусские гребцы. Оба наших экипажа завоевали право выступить в полуфинале. Мужская двойка распашная, в которую вошли Дмитрий Фурман и Сергей Володько, в утешительном заезде показала второе время дня. На аналогичной позиции финишировала и женская двойка легковесная.

# Олимпиада 2020 # Илья Ивашко # Гаэль Монфис # Арина Соболенко # Магда Линетт # Анастасия Шкурдай # Илья Шиманович # Дмитрий Фурман # Сергей Володько # Фотофакт

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